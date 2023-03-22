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Афганистан и Пакистан встряхнули на 6,5 баллов: известно о первых жертвах землетрясения

22 марта 2023 08:33
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Последствия землетрясения в Пакистане
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Афганистане на границе с Пакистаном произошло землетрясение магнитудой 6,5 баллов, толчки ощущались только в Индии. По предварительным данным, погибли 12 человек.

Об этом сообщило издание BBC.

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Землетрясение в Афганистане

В горном районе на северо-востоке Афганистане произошло мощное землетрясение.

Магнитуда этого стихийного бедствия, по предварительным данным, составляла 6,5 баллов.

Землетрясение задело и соседний Пакистан. Толчки ощущались даже в Индии.

Первые погибшие

Уже известно о жертвах этого стихийного бедствия.

По первым данным, от землетрясения и его последствий погибли 12 человек.

Девять из них зафиксированы в Пакистане, в долине Хайбер-Пахтунхва.

Еще три человека погибли в Афганистане, в провинции Лагман. Среди этих троих погибших был один ребенок.

Количество жертв могло быть больше, но многие вышли из своих домов, празднуя Навруз (праздник нового года у некоторых иранских, тюркских и кавказских народов. — Ред.).

Инфраструктурные последствия

В результате землетрясения пострадали телефонные линии в обеих странах.

В Пакистане, в наиболее пострадавшем районе Сват, оползнями заблокировало шоссе.

Напомним, что несколько дней назад произошло землетрясение на противоположной стороне планеты в Эквадоре. Там погибли полтора десятка человек.

Фото: Twitter Khaled Beydoun

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