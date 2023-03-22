Афганистан и Пакистан встряхнули на 6,5 баллов: известно о первых жертвах землетрясения
В Афганистане на границе с Пакистаном произошло землетрясение магнитудой 6,5 баллов, толчки ощущались только в Индии. По предварительным данным, погибли 12 человек.
Об этом сообщило издание BBC.
-
В Киевской области дронами поврежден гражданский объект: есть погибшие и раненые
-
Укроборонпром превратили в акционерное общество: детали
-
Американские инструкторы удивлены тем, как украинцы быстро осваивают Patriot
-
В Белом доме объяснили свое отношение к затяжной битве за Бахмут
-
Кредитная программа на $15,6 млрд: известны детали переговоров с МВФ
-
Глава КМВА Попко рассказал о ночной атаке БпЛА на столицу: сколько целей ликвидировано
-
Силы обороны за сутки сбили 15 дронов и две ракеты рф: Генштаб об успехах украинских защитников
-
Путин хочет использовать председательство рф в Совбезе ООН, как легализацию агрессии, — ISW
-
Россияне за сутки совершили более 100 атак на восточном фронте: Генштаб назвал самые горячие участки
-
Курс валют в Украине 22 марта: сколько стоят доллар и евро
Землетрясение в Афганистане
В горном районе на северо-востоке Афганистане произошло мощное землетрясение.
Магнитуда этого стихийного бедствия, по предварительным данным, составляла 6,5 баллов.
Землетрясение задело и соседний Пакистан. Толчки ощущались даже в Индии.
Первые погибшие
Уже известно о жертвах этого стихийного бедствия.
По первым данным, от землетрясения и его последствий погибли 12 человек.
Девять из них зафиксированы в Пакистане, в долине Хайбер-Пахтунхва.
Еще три человека погибли в Афганистане, в провинции Лагман. Среди этих троих погибших был один ребенок.
Количество жертв могло быть больше, но многие вышли из своих домов, празднуя Навруз (праздник нового года у некоторых иранских, тюркских и кавказских народов. — Ред.).
Инфраструктурные последствия
В результате землетрясения пострадали телефонные линии в обеих странах.
В Пакистане, в наиболее пострадавшем районе Сват, оползнями заблокировало шоссе.
Напомним, что несколько дней назад произошло землетрясение на противоположной стороне планеты в Эквадоре. Там погибли полтора десятка человек.
Фото: Twitter Khaled Beydoun