У Греції затримали підозрюваного у розкраданні коштів Міноборони

Поліція Греції. Фото: google

Правоохоронці 13 листопада затримали в Афінах (Греція) громадянина України, якого підозрюють у розкраданні коштів Міноборони у розмірі 43 млн грн. Наразі готуються усі документи для передачі зловмисника українській стороні.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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Правоохоронці розповіли, що у змові зі своїми спільниками підозрюваний заволодів коштами, які товариство з обмеженою відповідальністю отримало як попередню оплату за договорами, укладеними з Міністерством оборони України на закупівлю товарів для військових. Після цього причетні перекинули гроші на рахунки фізичних осіб-підприємців за нібито надання робіт та послуг і таким чином заволоділи коштами.

Як відомо, злочин було вчинено у період з 2 березня по 10 травня 2022 року. В той час підозрюваний перебував на посаді директора компанії.

Вже 12 липня 2022 року фігуранту було повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та розпорядження майном, одержаним злочинним шляхом, вчинені у особливо великому розмірі організованою групою (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України).

6 листопада 2023 року прокурори направили відповідні запити до органів Греції на затримання та тимчасовий арешт вказаної особи. Також в рамках співпраці з Інтерполом було направлено запит на публікацію Червоного оповіщення.

Нагадаємо, що торік ексзаступник міністра оборони України В'ячеслав Шаповалов вступив у змову зі своїми підлеглими та здійснив закупівлю неякісної військової форми у приватної компанії на майже 1 млрд грн.