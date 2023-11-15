В Греции задержали подозреваемого в хищении денег Минобороны

Полиция Греции. Фото: google

Правоохранители 13 ноября задержали в Афинах (Греция) гражданина Украины, подозреваемого в хищении средств Минобороны в размере 43 млн грн. В настоящее время готовятся все документы для передачи злоумышленника украинской стороне.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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Правоохранители рассказали, что в сговоре со своими сообщниками подозреваемый завладел средствами, которые общество с ограниченной ответственностью получило в качестве предварительной оплаты по договорам, заключенным с Министерством обороны Украины на закупку товаров для военных. После этого причастные перебросили деньги на счета физических лиц-предпринимателей за якобы предоставление работ и услуг и таким образом завладели средствами.

Как известно, преступление было совершено в период со 2 марта по 10 мая 2022 года. В то время подозреваемый занимал должность директора компании.

Уже 12 июля 2022 года фигуранту было поставлено в известность о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением и распоряжения имуществом, полученным преступным путем, совершенные в особо крупном размере организованной группой (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. УК Украины).

6 ноября 2023 года прокуроры направили соответствующие запросы в органы Греции на задержание и временный арест указанного лица. Также в рамках сотрудничества с Интерполом был направлен запрос на публикацию "Красного оповещения".

Напомним, что в прошлом году экс-замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов вступил в сговор со своими подчиненными и осуществил закупку некачественной военной формы у частной компании на почти 1 млрд грн.