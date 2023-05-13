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У Брянській області впав гелікоптер

13 травня 2023 14:12
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
У Брянській області впав гелікоптер
Дим, який здійнявся через падіння гелікоптера в Брянській області. Фото: Скріншот з відео
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Російські ЗМІ повідомляють, що у Брянській області впав гелікоптер. Причиною стала нібито пожежа двигуна.

Про це інформують РосЗМІ.

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Пропагандисти РФ зазначили, що впав гелікоптер через пожежу моторного відділу. Однак люди у соцмережах почали писати деякі деталі через які ЗМІ почали інформувати, що впали нібито два гелікоптера.

Спочатку повідомлялося, що гелікоптер у місті Клинці Брянської області був збитий, тому що люди писали у соцмережах, що чули вибух перед падінням. Пізніше кремлівські ЗМІ спростували це і заявили, що падіння сталося через пожежу двигуна.

Росія досі не визнала причини події.

Нагадаємо, що у вівторок, 9 травня, у Приморському краї РФ впав у лісі гелікоптер МІ-2. Під час посадки він знеструмив станцію "Транснафти", обірвавши лінії електропередач.

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