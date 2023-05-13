У Брянській області впав гелікоптер
Російські ЗМІ повідомляють, що у Брянській області впав гелікоптер. Причиною стала нібито пожежа двигуна.
Про це інформують РосЗМІ.
У РФ впав гелікоптер
Пропагандисти РФ зазначили, що впав гелікоптер через пожежу моторного відділу. Однак люди у соцмережах почали писати деякі деталі через які ЗМІ почали інформувати, що впали нібито два гелікоптера.
Спочатку повідомлялося, що гелікоптер у місті Клинці Брянської області був збитий, тому що люди писали у соцмережах, що чули вибух перед падінням. Пізніше кремлівські ЗМІ спростували це і заявили, що падіння сталося через пожежу двигуна.
Росія досі не визнала причини події.
Нагадаємо, що у вівторок, 9 травня, у Приморському краї РФ впав у лісі гелікоптер МІ-2. Під час посадки він знеструмив станцію "Транснафти", обірвавши лінії електропередач.