Дым, поднявшийся из-за падения вертолета в Брянской области. Фото: Скриншот с видео

Российские СМИ сообщают, что в Брянской области упал вертолет. Причиной стал якобы пожар двигателя.

Об этом информируют РосСМИ.

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Пропагандисты РФ отметили, что упал вертолет из-за пожара моторного отдела. Однако люди в соцсетях начали писать некоторые детали из-за которых СМИ начали информировать, что упали якобы два вертолета.

Сначала сообщалось, что вертолет в городе Клинце Брянской области был сбит, потому что люди писали в соцсетях, слышавших взрыв перед падением. Позже кремлевские СМИ опровергли это и заявили, что падение произошло из-за пожара двигателя.

Россия до сих пор не признала причину произошедшего.

Напомним, что во вторник, 9 мая, в Приморском крае РФ упал в лесу вертолет МИ-2. При посадке он обесточил станцию "Транснефти", оборвав линии электропередач.