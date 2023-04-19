У Брянській області безпілотник атакував військкомат

Безпілотник в небі. Фото: росЗМІ

У Брянській області РФ безпілотник атакував військкомат в Новозибкові. Росіяни вже звинуватили в інциденті українських військових.

Про це повідомляє росЗМІ.

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"Будівля частково пошкоджена, вибито скло. Також вилетіло скло і в сусідніх будинках", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки БпЛА люди не постраждали.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що до інциденту нібито причетні бійці ЗСУ.

Нагадаємо, 16 квітня, у Брянську стався інцидент, пов'язаний із падінням безпілотного літального апарата. Уламки невідомого дрона були знайдені в лісі, приблизно за 5 кілометрів від будинку №100 на вулиці Абашева. Зважаючи на все, безпілотник був навантажений вибухівкою, оскільки серед уламків було виявлено бомбу, яка, імовірно, була частиною заряду із пластичної вибухової речовини.

Також ми писали, що 4 квітня невідомий безпілотник атакував військкомат у Брянській області. Росіяни звинувачують у цьому Збройні Сили України.

Додамо, 12 квітня у Бєлгородській області заявили про черговий обстріл. Росіяни розповіли, що український безпілотник нібито атакував свинокомплекс за 3 км від кордону. Після цього заявили, що підприємство обстріляли.