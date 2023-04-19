В Брянской области беспилотник атаковал военкомат

Беспилотник в небе. Фото: росСМИ

В Брянской области РФ беспилотник атаковал военкомат в Новозыбкове. Россияне уже обвинили в инциденте украинских военных.

Об этом сообщает росСМИ.

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"Здание частично повреждено, выбито стекло. Также вылетело стекло и в соседних домах", — говорится в сообщении.

В результате атаки БпЛА люди не пострадали.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что к инциденту якобы причастны бойцы ВСУ.

Напомним, 16 апреля, в Брянске произошел инцидент, связанный с падением беспилотного летательного аппарата. Обломки неизвестного дрона были найдены в лесу, примерно в 5 километрах от дома №100 на улице Абашева. Судя по всему, беспилотник был нагружен взрывчаткой, поскольку среди обломков была обнаружена бомба, которая, вероятно, являлась частью заряда из пластического взрывчатого вещества.

Также мы писали, что 4 апреля неизвестный беспилотник атаковал военкомат в Брянской области. Россияне обвиняют в этом Вооруженные Силы Украины.

Добавим, 12 апреля в Белгородской области заявили об очередном обстреле. Россияне рассказали, что украинский беспилотник якобы атаковал свинокомплекс в 3 км от границы. После этого заявили, что предприятие было обстреляно.