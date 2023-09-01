У Білорусі заявили, що військовий гелікоптер Польщі порушив кордон країн
Сьогодні, 1 вересня, Державний прикордонний комітет Білорусі заявив, що військовий гелікоптер Польщі нібито порушив кордон.
Про це повідомляє Державний прикордонний комітет Білорусі.
Порушення кордону
Прикордонники Білорусі наголошують, що військовий вертоліт Польщі порушив повітряний простір у Берестовицькому районі Гродненської області.
"Польський військовий вертоліт Мі-24 на гранично малій висоті перетнув державний кордон, залетів на глибину до 1200 метрів на територію Білорусі, а потім повернувся назад", — йдеться в повідомленні.
У відомстві повідомили, що поінформували польську сторону про порушення.
У МЗС Білорусі заявили, що викликали тимчасового повіреного у справах Польщі Войцеха Філімоновича та захотіли від нього відповідних роз'яснень і здійснення ретельного розслідування інциденту, що стався.
У Польщі не коментували "порушення кордону".
Нагадаємо, у прикордонному комітеті Білорусі заявили, що "озброєні латвійські військові" 30 серпня незаконно перетнули кордон між країнами. Це сталося в КПП "Григорівщина".
Також ми писали, що 1 серпня, два гелікоптери Білорусі порушили повітряний простір Польщі. У Варшаві наказали збільшити кількість солдатів на кордоні та розгорнути додаткові сили.