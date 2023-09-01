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У Білорусі заявили, що військовий гелікоптер Польщі порушив кордон країн

1 вересня 2023 20:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Білорусі заявили, що військовий гелікоптер Польщі порушив кордон країн
Польський гелікоптер, який залетів у Білорусь. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 1 вересня, Державний прикордонний комітет Білорусі заявив, що військовий гелікоптер Польщі нібито порушив кордон. 

Про це повідомляє Державний прикордонний комітет Білорусі.

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Порушення кордону

Прикордонники Білорусі наголошують, що військовий вертоліт Польщі порушив повітряний простір у Берестовицькому районі Гродненської області.

"Польський військовий вертоліт Мі-24 на гранично малій висоті перетнув державний кордон, залетів на глибину до 1200 метрів на територію Білорусі, а потім повернувся назад", — йдеться в повідомленні.

У відомстві повідомили, що поінформували польську сторону про порушення.

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Допис Державного прикордонного комітету Білорусі. Фото: скриншот

У МЗС Білорусі заявили, що викликали тимчасового повіреного у справах Польщі Войцеха Філімоновича та захотіли від нього відповідних роз'яснень і здійснення ретельного розслідування інциденту, що стався.

У Польщі не коментували "порушення кордону".

Нагадаємо, у прикордонному комітеті Білорусі заявили, що "озброєні латвійські військові" 30 серпня незаконно перетнули кордон між країнами. Це сталося в КПП "Григорівщина".

Також ми писали, що 1 серпня, два гелікоптери Білорусі порушили повітряний простір Польщі. У Варшаві наказали збільшити кількість солдатів на кордоні та розгорнути додаткові сили.

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