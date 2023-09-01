В Беларуси заявили, что военный вертолет Польши нарушил границу стран
Сегодня, 1 сентября, Государственный пограничный комитет Беларуси заявил, что военный вертолет Польши якобы нарушил границу.
Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси.
Нарушение границы
Пограничники Беларуси отмечают, что военный вертолет Польши нарушил воздушное пространство в Берестовицком районе Гродненской области.
"Польский военный вертолет Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу, залетел на глубину до 1200 метров на территорию Беларуси, а затем вернулся назад", — говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что проинформировали польскую сторону о нарушении.
В МИД Беларуси заявили, что вызвали временного поверенного в делах Польши Войцеха Филимоновича и захотели от него соответствующих разъяснений и осуществления тщательного расследования произошедшего инцидента.
В Польше не комментировали "нарушение границы".
Напомним, в пограничном комитете Беларуси заявили, что "вооруженные латвийские военные" 30 августа незаконно пересекли границу между странами. Это произошло в КПП "Григоровщина".
Также мы писали, что 1 августа, два вертолета Беларуси нарушили воздушное пространство Польши. В Варшаве приказали увеличить количество солдат на границе и развернуть дополнительные силы.