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В Беларуси заявили, что военный вертолет Польши нарушил границу стран

1 сентября 2023 20:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Беларуси заявили, что военный вертолет Польши нарушил границу стран
Польский вертолет, залетевший в Беларусь. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 1 сентября, Государственный пограничный комитет Беларуси заявил, что военный вертолет Польши якобы нарушил границу.

Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси.

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Нарушение границы

Пограничники Беларуси отмечают, что военный вертолет Польши нарушил воздушное пространство в Берестовицком районе Гродненской области.

"Польский военный вертолет Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу, залетел на глубину до 1200 метров на территорию Беларуси, а затем вернулся назад", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что проинформировали польскую сторону о нарушении.

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Пост Государственного пограничного комитета Беларуси. Фото: скриншот

В МИД Беларуси заявили, что вызвали временного поверенного в делах Польши Войцеха Филимоновича и захотели от него соответствующих разъяснений и осуществления тщательного расследования произошедшего инцидента.

В Польше не комментировали "нарушение границы".

Напомним, в пограничном комитете Беларуси заявили, что "вооруженные латвийские военные" 30 августа незаконно пересекли границу между странами. Это произошло в КПП "Григоровщина".

Также мы писали, что 1 августа, два вертолета Беларуси нарушили воздушное пространство Польши. В Варшаве приказали увеличить количество солдат на границе и развернуть дополнительные силы.

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