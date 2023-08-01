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Білоруські гелікоптери порушили повітряний простір Польщі

1 серпня 2023 21:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Білоруські гелікоптери порушили повітряний простір Польщі
Білоруський гелікоптер. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 1 серпня, два гелікоптери Білорусі порушили повітряний простір Польщі. У Варшаві наказали збільшити кількість солдатів на кордоні та розгорнути додаткові сили.

Про це повідомляє Міноборони Польщі.

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Порушення повітряного простору Польщі

У міністерстві розповіли, що польський повітряний простір порушили гелікоптери Білорусі, які здійснювали навчання поблизу кордону. Мінськ інформував Варшаву про них.

"Перетин кордону відбувся в районі міста Біловежі на дуже низькій висоті, що ускладнило його виявлення радіолокаційними системами. Тому сьогодні вранці Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило в комюніке, що польські радіолокаційні системи не зафіксували порушення польського повітряного простору", — йдеться у повідомленні.

Після інциденту міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак наказав збільшити кількість військових на кордоні та розгорнути додаткові сили і засоби.

Польща вже повідомила про інцидент НАТО та викликала до МЗС тимчасового повіреного у справах Білорусі для пояснення порушення повітряного простору. 

"Нагадаємо, що останнім часом Росія та Білорусь активізували свої гібридні дії проти Польщі. З огляду на можливі подальші провокації закликаємо до відповідального поширення та коментування інформації, яка може бути використана російським та білоруським режимами", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ПВК "Вагнер", яке наразі накопичує сили на території Білорусі,  може розпочати терористичну операцію в Сувальському коридорі, що поєднує Польщу і Литву. Таке припускають у польському Сенаті. 

Також ми писали, що міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський заявив, що його країна, Литва та Латвія можуть спільно прийняти рішення про закриття своїх кордонів з Білоруссю. Це може відбутися внаслідок серйозних інцидентів за участю "вагнерівців".

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