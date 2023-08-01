Белорусские вертолеты нарушили воздушное пространство Польши

Белорусский вертолет. Фото: google.com

Сегодня, 1 августа, два вертолета Беларуси нарушили воздушное пространство Польши. В Варшаве было приказано увеличить количество солдат на границе и развернуть дополнительные силы.

Об этом сообщает Минобороны Польши.

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Нарушение воздушного пространства Польши

В министерстве рассказали, что польское воздушное пространство нарушили вертолеты Беларуси, которые осуществляли обучение вблизи границы. Минск информировал Варшаву о них.

"Пересечение границы состоялось в районе города Беловежи на очень низкой высоте, что затруднило его обнаружение радиолокационными системами. Поэтому сегодня утром Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило в коммюнике, что польские радиолокационные системы не зафиксировали нарушения польского воздушного пространства", — говорится в сообщении.

После инцидента Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак приказал увеличить количество военных на границе и развернуть дополнительные силы и средства.

Польша уже сообщила об инциденте НАТО и вызвала в МИД временного поверенного в делах Беларуси для объяснения нарушения воздушного пространства.

"Напомним, что в последнее время Россия и Беларусь активизировали свои гибридные действия против Польши. Учитывая возможные дальнейшие провокации призываем к ответственному распространению и комментированию информации, которая может быть использована российским и белорусским режимами", — говорится в сообщении.

Напомним, ЧВК "Вагнер", который сейчас накапливает силы на территории Беларуси, может начать террористическую операцию в Сувальском коридоре, объединяющую Польшу и Литву. Такое предполагают в польском Сенате.

Также мы писали, что министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский заявил, что его страна, Литва и Латвия могут совместно принять решение о закрытии своих границ с Беларусью. Это может произойти в результате серьезных инцидентов с участием "вагнеровцев".