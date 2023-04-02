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У Білій Церкві біля житлового будинку стався вибух: у поліції розповіли подробиці

2 квітня 2023 17:54
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Внаслідок вибуху загинув 59-річний чоловік
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Сьогодні, 2 квітня, біля житлового будинку стався вибух. Правоохоронці з'ясували, що вибухнула граната. Також відомо, що внаслідок вибуху загинув чоловік. 

Про це повідомляє поліція Київської області.

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Подробиці інциденту

Як розповіли у поліції, до них звернувся житель Білої Церкви 2 квітня, о 14 годині. Він повідомив, що почув вибух та побачив мертвим чоловіка. 

Біла Церква вибух

За даними відомства, внаслідок вибуху загинув 59-річний чоловік, що хворів та мав вади ніг. На місці події вибухотехніки виявили чеку.

"На місці працюють поліцейські Київської області, патрульна поліція, рятувальники та медики", — додали правоохоронці.

Біла Церква вибух

Версії слідства

Як повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, за попередньою версією, чоловік вчинив самогубство. 

"Літній чоловік підірвався на гранаті в Білій Церкві. О 14 годині нам повідомили про вибух на Білоцерківщині.  Поліцейські з'ясували, що 59-річний померлий хворів та мав вади ніг. Вибухотехніки виявили на місці чеку. Попередня версія трагедії — суїцид. На місці працюють поліцейські Київщини патрульна поліція, рятувальники та медики", — розповів він. 

Нагадаємо, 1 квітня у Шевченківському районі Львова стався потужний вибух. У квартирі десятиповерхового будинку вибухнула граната.

Також раніше у селі Миколаївка, що на Одещині, через необережне поводження з ручною гранатою загинув 43-річний чоловік.

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