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В Белой Церкви возле жилого дома произошел взрыв: в полиции рассказали подробности

2 апреля 2023 17:54
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
В результате взрыва погиб 59-летний мужчина
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Сегодня, 2 апреля, у жилого дома произошел взрыв. Правоохранители выяснили, что взорвалась граната. Также известно, что в результате взрыва погиб мужчина.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

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Подробности инцидента

Как рассказали в полиции, к ним обратился житель Белой Церкви 2 апреля в 14 часов. Он сообщил, что услышал взрыв и увидел мертвым мужчину.

Белая Церковь взрыв

По данным ведомства, в результате взрыва погиб 59-летний мужчина, который болел и имел пороки ног. На месте происшествия взрывотехники обнаружили чеку.

"На месте работают полицейские Киевской области, патрульная полиция, спасатели и медики", — добавили правоохранители.

Белая Церковь взрыв

Версии следствия

Как сообщил начальник полиции Киевщины Андрей Небитов, по предварительной версии, мужчина совершил самоубийство.

"Пожилой мужчина подорвался на гранате в Белой Церкви. В 14 часов нам сообщили о взрыве на Белоцерковщине. Полицейские выяснили, что 59-летний умерший болел и имел пороки ног. Взрывотехники обнаружили на месте чеку. Предварительная версия трагедии — суицид. На месте работают полицейские Киевщины патрульная полиция, спасатели и медики", — рассказал он.

Напомним, 1 апреля в Шевченковском районе Львова произошел мощный взрыв. В квартире десятиэтажного дома взорвалась граната.

Также ранее в селе Николаевка Одесской области из-за неосторожного обращения с ручной гранатой погиб 43-летний мужчина.

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