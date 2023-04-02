В Белой Церкви возле жилого дома произошел взрыв: в полиции рассказали подробности
Сегодня, 2 апреля, у жилого дома произошел взрыв. Правоохранители выяснили, что взорвалась граната. Также известно, что в результате взрыва погиб мужчина.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
Подробности инцидента
Как рассказали в полиции, к ним обратился житель Белой Церкви 2 апреля в 14 часов. Он сообщил, что услышал взрыв и увидел мертвым мужчину.
По данным ведомства, в результате взрыва погиб 59-летний мужчина, который болел и имел пороки ног. На месте происшествия взрывотехники обнаружили чеку.
"На месте работают полицейские Киевской области, патрульная полиция, спасатели и медики", — добавили правоохранители.
Версии следствия
Как сообщил начальник полиции Киевщины Андрей Небитов, по предварительной версии, мужчина совершил самоубийство.
"Пожилой мужчина подорвался на гранате в Белой Церкви. В 14 часов нам сообщили о взрыве на Белоцерковщине. Полицейские выяснили, что 59-летний умерший болел и имел пороки ног. Взрывотехники обнаружили на месте чеку. Предварительная версия трагедии — суицид. На месте работают полицейские Киевщины патрульная полиция, спасатели и медики", — рассказал он.
Напомним, 1 апреля в Шевченковском районе Львова произошел мощный взрыв. В квартире десятиэтажного дома взорвалась граната.
Также ранее в селе Николаевка Одесской области из-за неосторожного обращения с ручной гранатой погиб 43-летний мужчина.