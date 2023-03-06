У Бангладеш сталася масштабна пожежа у таборі для біженців: сотні будівель вигоріли дотла
У Бангладеш спалахнула масштабна пожежа у таборі в Кокс-Базар, де проживає більше мільйона біженців рохінджа. Більшість з них втекли від військових репресій у М'янмі у 2017 році.
Про це повідомляє The Guardian.
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Подробиці інциденту
Як повідомив уповноважений Бангладеш у справах біженців Міджанур Рахман, пожежа швидко охопила бамбукові та брезентові притулки.
"Близько 2 000 притулків було спалено, залишивши близько 12 000 вимушено переміщених громадян М’янми без притулку", – сказав він.
A massive fire has torn through a crowded camp for Rohingya refugees in Cox’s Bazar in Bangladesh.— Al Jazeera English (@AJEnglish) March 5, 2023
The UNHCR says the blaze in Camp 11 has left thousands homeless ⤵️ pic.twitter.com/ULQPJj9bo0
Представник поліції Кокс-Базару Рафікул Іслам сказав, що наразі немає оцінки збитків, але немає й повідомлень про жертви.
Він додав, що пожежу було взято під контроль, а на місці перебували високопоставлені співробітники пожежної служби, поліції та служби допомоги біженцям.
У поліції зазначають, що причина пожежі наразі не ясна.
Щонайменше 35 мечетей і 21 навчальний центр для біженців також були зруйновані.
Попередні пожежі
У таборах для біженців у Кокс-Базарі траплялися великі пожежі і раніше. У звіті міністерства оборони Бангладеш минулого місяця говориться, що з січня 2021 року по грудень 2022 року в таборах рохінджа сталося 222 пожежі, включаючи 60 випадків підпалів.
У березні 2021 року, під час найсильнішої пожежі в таборах рохінджа, щонайменше 15 людей загинули, а близько 50 тис. були змушені покинути свої місця після того, як вогонь охопив цілий квартал поселення.
Понад 1 мільйон біженців рохінджа втекли до Бангладеш із М’янми протягом кількох десятиліть, у тому числі близько 740 тис. перетнули кордон із серпня 2017 року, коли військові М’янми почали жорстокі репресії.
Умови в М’янмі погіршилися після військового захоплення влади в 2021 році, і спроби повернути біженців зазнали невдачі.
Нагадаємо, у суботу, 4 березня, в Сітакунді на південному сході Бангладеш стався вибух на кисневому заводі. Щонайменше шестеро людей загинули, є й поранені.
Фото: Reuters