У Бангладеш сталася масштабна пожежа у таборі для біженців: сотні будівель вигоріли дотла

Тисячі людей залишилися без даху над головою

У Бангладеш спалахнула масштабна пожежа у таборі в Кокс-Базар, де проживає більше мільйона біженців рохінджа. Більшість з них втекли від військових репресій у М'янмі у 2017 році.

Про це повідомляє The Guardian.

Подробиці інциденту

Як повідомив уповноважений Бангладеш у справах біженців Міджанур Рахман, пожежа швидко охопила бамбукові та брезентові притулки.

"Близько 2 000 притулків було спалено, залишивши близько 12 000 вимушено переміщених громадян М’янми без притулку", – сказав він.

A massive fire has torn through a crowded camp for Rohingya refugees in Cox’s Bazar in Bangladesh.



The UNHCR says the blaze in Camp 11 has left thousands homeless ⤵️ pic.twitter.com/ULQPJj9bo0 — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 5, 2023

Представник поліції Кокс-Базару Рафікул Іслам сказав, що наразі немає оцінки збитків, але немає й повідомлень про жертви.

Він додав, що пожежу було взято під контроль, а на місці перебували високопоставлені співробітники пожежної служби, поліції та служби допомоги біженцям.

У поліції зазначають, що причина пожежі наразі не ясна.

Щонайменше 35 мечетей і 21 навчальний центр для біженців також були зруйновані.

Попередні пожежі

У таборах для біженців у Кокс-Базарі траплялися великі пожежі і раніше. У звіті міністерства оборони Бангладеш минулого місяця говориться, що з січня 2021 року по грудень 2022 року в таборах рохінджа сталося 222 пожежі, включаючи 60 випадків підпалів.

У березні 2021 року, під час найсильнішої пожежі в таборах рохінджа, щонайменше 15 людей загинули, а близько 50 тис. були змушені покинути свої місця після того, як вогонь охопив цілий квартал поселення.

Понад 1 мільйон біженців рохінджа втекли до Бангладеш із М’янми протягом кількох десятиліть, у тому числі близько 740 тис. перетнули кордон із серпня 2017 року, коли військові М’янми почали жорстокі репресії.

Умови в М’янмі погіршилися після військового захоплення влади в 2021 році, і спроби повернути біженців зазнали невдачі.

Нагадаємо, у суботу, 4 березня, в Сітакунді на південному сході Бангладеш стався вибух на кисневому заводі. Щонайменше шестеро людей загинули, є й поранені.

Фото: Reuters