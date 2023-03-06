В Бангладеш произошел масштабный пожар в лагере для беженцев: сотни зданий выгорели дотла
В Бангладеш вспыхнул масштабный пожар в лагере в Кокс-Базаре, где проживает более миллиона беженцев рохинджа. Большинство из них сбежали от военных репрессий в Мьянме в 2017 году.
Об этом сообщает The Guardian.
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Подробности инцидента
Как сообщил уполномоченный Бангладеш по делам беженцев Миджанур Рахман, пожар быстро охватил бамбуковые и брезентовые приюты.
"Около 2 тысяч приютов было сожжено, оставив около 12 тысяч вынужденно перемещенных граждан Мьянмы без дома", — сказал он.
A massive fire has torn through a crowded camp for Rohingya refugees in Cox’s Bazar in Bangladesh.— Al Jazeera English (@AJEnglish) March 5, 2023
The UNHCR says the blaze in Camp 11 has left thousands homeless ⤵️ pic.twitter.com/ULQPJj9bo0
Представитель полиции Кокс-Базара Рафикул Ислам сказал, что пока нет оценки ущерба, но нет и сообщений о жертвах.
Он добавил, что пожар был взят под контроль, а на месте находились высокопоставленные сотрудники пожарной службы, полиции и службы помощи беженцам.
В полиции отмечают, что причина пожара пока не ясна.
По меньшей мере, 35 мечетей и 21 учебный центр для беженцев также были разрушены.
Предыдущие пожары
В лагерях для беженцев в Кокс-Базаре случались большие пожары и раньше. В отчете министерства обороны Бангладеш в прошлом месяце говорится, что с января 2021 по декабрь 2022 в лагерях рохинджа произошло 222 пожара, включая 60 случаев поджогов.
В марте 2021 года, во время сильнейшего пожара в лагерях Рохинджа, по меньшей мере 15 человек погибли, а около 50 тысяч были вынуждены покинуть свои места после того, как огонь охватил целый квартал поселения.
Более 1 миллиона беженцев рохинджа бежали в Бангладеш из Мьянмы в течение нескольких десятилетий, в том числе около 740 тысяч пересекли границу с августа 2017 года, когда военные Мьянмы начали жестокие репрессии.
Условия в Мьянме ухудшились после военного захвата власти в 2021 году, и попытки вернуть беженцев потерпели неудачу.
Напомним, в субботу, 4 марта, в Ситакунде на юго-востоке Бангладеш произошел взрыв на кислородном заводе. По меньшей мере, шесть человек погибли, есть и раненые.
Фото: Reuters