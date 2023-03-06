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В Бангладеш произошел масштабный пожар в лагере для беженцев: сотни зданий выгорели дотла

6 марта 2023 13:30
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Тысячи людей остались без крова
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В Бангладеш вспыхнул масштабный пожар в лагере в Кокс-Базаре, где проживает более миллиона беженцев рохинджа. Большинство из них сбежали от военных репрессий в Мьянме в 2017 году.

Об этом сообщает The Guardian.

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Подробности инцидента

Как сообщил уполномоченный Бангладеш по делам беженцев Миджанур Рахман, пожар быстро охватил бамбуковые и брезентовые приюты.

"Около 2 тысяч приютов было сожжено, оставив около 12 тысяч вынужденно перемещенных граждан Мьянмы без дома", сказал он.

Представитель полиции Кокс-Базара Рафикул Ислам сказал, что пока нет оценки ущерба, но нет и сообщений о жертвах.

Он добавил, что пожар был взят под контроль, а на месте находились высокопоставленные сотрудники пожарной службы, полиции и службы помощи беженцам.

В полиции отмечают, что причина пожара пока не ясна.

По меньшей мере, 35 мечетей и 21 учебный центр для беженцев также были разрушены.

Бангладеш пожар в лагере беженцев

Бангладеш пожар в лагере беженцев

Бангладеш пожар в лагере беженцев

Бангладеш пожар в лагере беженцев

Бангладеш пожар в лагере беженцев

Предыдущие пожары

В лагерях для беженцев в Кокс-Базаре случались большие пожары и раньше. В отчете министерства обороны Бангладеш в прошлом месяце говорится, что с января 2021 по декабрь 2022 в лагерях рохинджа произошло 222 пожара, включая 60 случаев поджогов.

В марте 2021 года, во время сильнейшего пожара в лагерях Рохинджа, по меньшей мере 15 человек погибли, а около 50 тысяч были вынуждены покинуть свои места после того, как огонь охватил целый квартал поселения.

Более 1 миллиона беженцев рохинджа бежали в Бангладеш из Мьянмы в течение нескольких десятилетий, в том числе около 740 тысяч пересекли границу с августа 2017 года, когда военные Мьянмы начали жестокие репрессии.

Условия в Мьянме ухудшились после военного захвата власти в 2021 году, и попытки вернуть беженцев потерпели неудачу.

Напомним, в субботу, 4 марта, в Ситакунде на юго-востоке Бангладеш произошел взрыв на кислородном заводе. По меньшей мере, шесть человек погибли, есть и раненые.

Фото: Reuters

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