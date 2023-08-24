"Тут чи суд в Гаазі, чи Божий суд": Зеленський прокоментував смерть Пригожина

Президент України Володимир Зеленський. Фото: OLEG PETRASYUK/Pool via REUTERS

Президент України Володимир Зеленський ще раз прокоментував авіакатастрофу з ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним. Він розповів, що в нього про цей інцидент запитують вдруге за день.

Про це Володимир Зеленський сказав на пресконференції з прем'єром Норвегії у Києві, передає журналіст Новини.LIVE з місця події.

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Смерть Пригожина

"Вдруге за день мене про це запитують. В мене таке відчуття, що я на похоронах у нього знаходжусь. Цей уряд РФ приніс нам стільки смертей, включно із Пригожиним і його найманцями, що нічого про цих нелюдей сказати не можу", — наголосив Зеленський.

Він зазначив, що тут чи суд в Гаазі, чи Божий суд. За його словами, в Росії є альтернатива — диктатор Володимир Путін.

"Але тих 20 вагнерівців, неконтрольованих, людей. Треба подумати, для кого це страшніше — для Білорусі, України, Польщі чи навіть Росії. Цього ніхто не знає", — додав глава держави.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має жодного відношення до ліквідації Євгенія Пригожина. Тим не менш ця ситуація може послужити інтересам нашої держави.

Також ми писали, що однією з версій слідства авіакатастрофи у Тверській області є те, що вибуховий пристрій на літаку ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина було закладено у відсік шасі.

Додамо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прокоментував авіакатастрофу з ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним. Він висловив побоювання, що після цього нагляд за найманцями перейде до російського диктатора Володимира Путіна.