"Здесь или суд в Гааге, или Божий суд": Зеленский прокомментировал смерть Пригожина

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: OLEG PETRASYUK/Pool via REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский еще раз прокомментировал авиакатастрофу с главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Он рассказал, что у него об этом инциденте спрашивают второй раз за день.

Об этом Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции с премьером Норвегии в Киеве, передает журналист Новини.LIVE с места происшествия.

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Смерть Пригожина

"Второй раз за день меня об этом спрашивают. У меня такое ощущение, что я на похоронах у него нахожусь. Это правительство РФ принесло нам столько смертей, включая Пригожина и его наемников, что ничего об этих нелюдях сказать не могу", — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что здесь или суд в Гааге, или Божий суд. По его словам, у России есть альтернатива — диктатор Владимир Путин.

"Но тех 20 вагнеровцев, неконтролируемых, людей. Надо подумать, для кого это страшнее — для Беларуси, Украины, Польши или даже России. Этого никто не знает", — добавил глава государства.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет никакого отношения к ликвидации Евгения Пригожина. Тем не менее, эта ситуация может послужить интересам нашего государства.

Также мы писали, что одной из версий следствия авиакатастрофы в Тверской области является то, что взрывное устройство на самолете главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина было заложено в отсек шасси.

Добавим, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прокомментировал авиакатастрофу с главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Он выразил опасение, что после этого надзор за наемниками перейдет к российскому диктатору Владимиру Путину.