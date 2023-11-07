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Царьов вперше після замаху дав коментар ЗМІ

7 листопада 2023 11:30
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Царьов вперше після замаху дав коментар ЗМІ
Зрадник Олег Царьов. Фото: RT на русском
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Колишнього українського депутата, зрадника Олега Царьова поранили в Криму. Вже сьогодні російські пропагандисти опублікували його перший коментар після замаху на нього.

Про свій стан він розповів для видання "RT на русском".

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Що каже Царьов

"Хочу сказати, що терористів ніхто боятися не буде, нехай вони бояться. Рано чи пізно їм доведеться відповісти за те, що вони зробили. За замах, за акти терору, за війну, за те, що вони зробили з Україною", — сказав він.

Наразі він не став розповідати всіх деталей замаху, адже слідство досі триває. 

Нині Царьов перебуває в одній із лікарень, каже, що почуває себе добре. 

 

Що відомо про замах на колаборанта

Вранці 27 жовтня у мережі поширювалася інформація, що нібито зрадника Олега Царьова знайшли з ножовими пораненнями у власному будинку в Криму. Невдовзі родичі Царьова підтвердили цю інформацію.

Зазначимо, що зрадника, ймовірно, могли атакувати саме російські спецслужби. Таке припущення зробили ЗМІ, адже він отримував погрози від російського пропагандиста Володимира Соловйова. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Царьов перебував в реанімації після нападу. Його посилено охороняють.

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