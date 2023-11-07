Царев впервые после покушения дал комментарий СМИ

Предатель Олег Царев. Фото: RT на русском

Бывшего украинского депутата, предателя Олега Царева ранили в Крыму. Уже сегодня российские пропагандисты опубликовали его первый комментарий после покушения на него.

О своем состоянии он рассказал для издания "RT на русском".

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Что говорит Царев

"Хочу сказать, что террористов никто бояться не будет, пусть они боятся. Рано или поздно им придется ответить за то, что они совершили. За покушение, за акты террора, за войну, за то, что они совершили с Украиной", — сказал он.

Пока он не стал рассказывать всех деталей покушения, ведь следствие продолжается.

Сейчас Царев находится в одной из больниц, говорит, что чувствует себя хорошо.

Что известно о покушении на коллаборанта

Утром 27 октября в сети распространялась информация, что якобы предателя Олега Царева нашли с ножевыми ранениями в собственном доме в Крыму. Вскоре родственники Царева подтвердили эту информацию.

Отметим, что предателя, вероятно, могли атаковать именно российские спецслужбы. Такое предположение сделали СМИ, поскольку он получал угрозы от российского пропагандиста Владимира Соловьева.

Напомним, ранее мы писали, что Царев находился в реанимации после нападения. Его усиленно охраняют.