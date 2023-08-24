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Тіла Пригожина та Уткіна офіційно опізнали в морзі, — ЗМІ

24 серпня 2023 13:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Тіла Пригожина та Уткіна офіційно опізнали в морзі, — ЗМІ
Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: Courtesy PMC Wagner via Telegram via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У морзі офіційно опізнали тіла ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та одного із керівників "вагнерівців" Дмитра Уткіна.

Про це повідомляє ВЧК-ОГПУ.

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Опізнання в морзі

"Тіло Євгена Пригожина офіційно впізнано в морзі, його впізнав один із командирів ПВК "Вагнер", — йдеться у повідомленні.

Головною прикметою для опізнання Пригожина стала відсутність пальця. 

До того ж за зростом і татуюваннями опізнали також Дмитра Уткіна. 

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Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, вчора, 23 серпня, у Тверській області впав літак, який належав очільнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Сталося це за 15 кілометрів від авіабази Хотилове. 

Також ми писали, що у Росавіації повідомили, що на борту літака перебував ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Додамо, після авіакатастрофи та інформації про смерть Євгена Пригожина бойовики "Вагнера" заявили, що "готові стартувати". Найманці звинувачують у вбивстві Євгена Пригожина кремлівського "чорта", який "загрався".

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