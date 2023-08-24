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Тела Пригожина и Уткина официально опознали в морге, — СМИ

24 августа 2023 13:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Тела Пригожина и Уткина официально опознали в морге, — СМИ
Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: Courtesy PMC Wagner через телеграмму REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В морге официально опознали тела главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и одного из руководителей "вагнеровцев" Дмитрия Уткина.

Об этом сообщает ВЧК-ОГПУ.

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Опознание в морге

"Тело Евгения Пригожина официально опознано в морге, его опознал один из командиров ЧВК "Вагнер", — говорится в сообщении.

Главной приметой для опознания Пригожина стало отсутствие пальца.

К тому же по росту и татуировкам опознали также Дмитрия Уткина.

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Пост росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, вчера, 23 августа, в Тверской области упал самолет, принадлежавший руководителю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Произошло это в 15 километрах от авиабазы Хотилово.

Также мы писали, что в Росавиации сообщили, что на борту самолета находился главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Добавим, после авиакатастрофы и информации о смерти Евгения Пригожина боевики "Вагнера" заявили, что "готовы стартовать". Наемники обвиняют в убийстве Евгения Пригожина кремлевского "черта", который "заигрался".

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