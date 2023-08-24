Тела Пригожина и Уткина официально опознали в морге, — СМИ
В морге официально опознали тела главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и одного из руководителей "вагнеровцев" Дмитрия Уткина.
Об этом сообщает ВЧК-ОГПУ.
Опознание в морге
"Тело Евгения Пригожина официально опознано в морге, его опознал один из командиров ЧВК "Вагнер", — говорится в сообщении.
Главной приметой для опознания Пригожина стало отсутствие пальца.
К тому же по росту и татуировкам опознали также Дмитрия Уткина.
Напомним, вчера, 23 августа, в Тверской области упал самолет, принадлежавший руководителю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Произошло это в 15 километрах от авиабазы Хотилово.
Также мы писали, что в Росавиации сообщили, что на борту самолета находился главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
Добавим, после авиакатастрофы и информации о смерти Евгения Пригожина боевики "Вагнера" заявили, что "готовы стартовать". Наемники обвиняют в убийстве Евгения Пригожина кремлевского "черта", который "заигрался".