Тела Пригожина и Уткина официально опознали в морге, — СМИ

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: Courtesy PMC Wagner через телеграмму REUTERS

В морге официально опознали тела главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и одного из руководителей "вагнеровцев" Дмитрия Уткина.

Об этом сообщает ВЧК-ОГПУ.

Читайте также:

Опознание в морге

"Тело Евгения Пригожина официально опознано в морге, его опознал один из командиров ЧВК "Вагнер", — говорится в сообщении.

Главной приметой для опознания Пригожина стало отсутствие пальца.

К тому же по росту и татуировкам опознали также Дмитрия Уткина.

Пост росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, вчера, 23 августа, в Тверской области упал самолет, принадлежавший руководителю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Произошло это в 15 километрах от авиабазы Хотилово.

Также мы писали, что в Росавиации сообщили, что на борту самолета находился главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Добавим, после авиакатастрофы и информации о смерти Евгения Пригожина боевики "Вагнера" заявили, что "готовы стартовать". Наемники обвиняют в убийстве Евгения Пригожина кремлевского "черта", который "заигрался".