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Супутник-шпигун Кім Чен Ина зафіксував військові бази США в Південній Кореї, — Reuters

25 листопада 2023 23:57
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Супутник-шпигун Кім Чен Ина зафіксував військові бази США в Південній Кореї, — Reuters
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин. Фото: Daily Mail
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин отримав фотографії, зроблені новим супутником-шпигуном КНДР. На них зображені військові бази США у столиці ті інших містах Південної Кореї.

Про це повідомляє Reuters.

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Кім Чен Ин отримав фотографії, зроблені супутником-шпигуном

На супутникових знімках видно міста Мокпо, Кунсан, Пхентхек, Сеул і Осан, де розташовані американські та південнокорейські військові бази. Зазначається, що ці знімки були зроблені в момент прольоту супутника над Південною Кореєю вранці 24 листопада.

Лідер КНДР розглянув фотографії під час своїх відвідин центру управління Національного управління аерокосмічних технологій (NATA) у Пхеньяні.

Що зображено на супутникових знімках

У Reuters додали, що сьогодні, 25 листопада Кім Чен Ин повторно відвідав NATA. Він детально вивчав зроблені вранці додаткові фотографії різних районів Південної Кореї. Серед них: Чінхе, Пусан, Ульсан, Пхохан, Тегу і Каннин.

"На одній з фотографій був зображений американський авіаносець Carl Vinson, який у вівторок прибув у порт південнокорейського міста Пусан. Під час візиту Кім також оглянув фотографії військово-морської бази Перл-Харбор і бази ВПС Хікам, зроблені супутником під час його прольоту над Гаваями", — вказали у Reuters.

Нагадаємо, у Північній Кореї заявили, що пізно ввечері 21 листопада запустили на навколоземну орбіту балістичну ракету зі супутником-шпигуном на борту. Окрім того, КНДР планує найближчим часом запустити ще кілька таких космічних апаратів, аби забезпечити свої розвідувальні можливості.

Також ми писали, що після запуску КНДР супутника-шпигуна Південна Корея призупинила виконання частини військової угоди з Північною Кореєю від 2018 року. Окрім того, Південна Корея заявила про посилення спостереження на кордоні.

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