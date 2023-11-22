Північна Корея запустила перший супутник-шпигун на навколоземну орбіту
У Північній Кореї заявили, що пізно ввечері 21 листопада запустили на навколоземну орбіту балістичну ракету зі супутником-шпигуном на борту. Окрім того, КНДР планує найближчим часом запустити ще кілька таких космічних апаратів, аби забезпечити свої розвідувальні можливості.
Про це повідомляє Reuters і Yonhap.
Що відомо про запуск супутника-шпигуна
Як повідомляється, Північна Корея 21 листопада успішно вивела на орбіту свій перший супутник-шпигун і пообіцяла запустити нові найближчим часом, попри міжнародне засудження з боку Сполучених Штатів та їхніх союзників.
Зазначається, що запуск балістичної ракети нового типу Chollima-1, на борту якої був супутник-шпигун Malligyong-1, відбувся зі стартового майданчика в Тончанг-рі на західному узбережжі країни. Ракета стартувала о 22:42 за місцевим часом.
"Ракета-носій Chollima-1 успішно виконала політ заданою траєкторією і точно вивела розвідувальний супутник Malligyong-1 на орбіту о 22:54 через 705 секунд після старту", — зазначає KCNA.
ЗМІ також повідомляють, що за запуском стежив лідер країни Кім Чен Ин.
Водночас офіційні особи Південної Кореї та Японії, які першими повідомили про запуск, заявили, що не можуть одразу перевірити, чи супутник виведено на орбіту. Речник Пентагону Сабріна Сінгх сказала, що американські військові все ще оцінюють, чи був запуск успішним, чи ні.
Нагадаємо, нещодавно Японія, США та Південна Корея оголосили про створення спільної системи для обміну інформацією в режимі реального часу щодо балістичних ракет КНДР. Ця співпраця буде розвиватися надалі для поліпшення механізмів виявлення та аналізу ракетних запусків.
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