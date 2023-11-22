Северная Корея запустила первый спутник-шпион на околоземную орбиту

Запуск ракеты со спутником-шпионом. Фото: KCNA via REUTERS

В Северной Корее заявили, что поздно вечером 21 ноября запустили на околоземную орбиту баллистическую ракету со спутником-шпионом на борту. Кроме того, КНДР планирует в ближайшее время запустить еще несколько таких космических аппаратов, чтобы обеспечить свои разведывательные возможности.

Об этом сообщает Reuters и Yonhap.

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Как сообщается, Северная Корея 21 ноября успешно вывела на орбиту свой первый спутник-шпион и пообещала запустить новые в ближайшее время, несмотря на международное осуждение со стороны Соединенных Штатов и их союзников.

Запуск ракеты со спутником-шпионом. Фото: KCNA via REUTERS

Отмечается, что запуск баллистической ракеты нового типа Chollima-1, на борту которой находился спутник-шпион Malligyong-1, произошел со стартовой площадки в Тончангре на западном побережье страны. Ракета стартовала в 22:42 по местному времени.

"Ракета-носитель Chollima-1 успешно выполнила полет по заданной траектории и точно вывела разведывательный спутник Malligyong-1 на орбиту в 22:54 через 705 секунд после старта", — отмечает KCNA.

СМИ также сообщают, что за запуском следил лидер страны Ким Чен Ын.

Ким Чен Ын следит за запуском ракеты. Фото: KCNA via REUTERS

В то же время официальные лица Южной Кореи и Японии, которые первыми сообщили о запуске, заявили, что не могут сразу проверить, выведен ли спутник на орбиту. Спикер Пентагона Сабрина Сингх сказала, что американские военные все еще оценивают, был ли запуск успешным или нет.

Напомним, недавно Япония, США и Южная Корея объявили о создании общей системы для обмена информацией в режиме реального времени по баллистическим ракетам КНДР. Данное сотрудничество будет развиваться в дальнейшем для улучшения механизмов обнаружения и анализа ракетных запусков.