Спутник-шпион Ким Чен Ына зафиксировал военные базы США в Южной Корее, — Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Фото: Daily Mail

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил фотографии, сделанные новым спутником-шпионом КНДР. На них изображены военные базы США в столице и других городах Южной Кореи.

Об этом сообщает Reuters.

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Ким Чен Ын получил фотографии, сделанные спутником-шпионом

На спутниковых снимках видны города Мокп, Кунсан, Пхентхек, Сеул и Осан, где расположены американские и южнокорейские военные базы. Эти снимки были сделаны в момент пролета спутника над Южной Кореей утром 24 ноября.

Лидер КНДР рассмотрел фотографии во время своего посещения центра управления Национального управления аэрокосмических технологий (NATA) в Пхеньяне.

Что изображено на спутниковых снимках

В Reuters добавили, что сегодня, 25 ноября, Ким Чен Ын повторно посетил NATA. Он подробно изучал сделанные утром дополнительные фотографии разных районов Южной Кореи. Среди них: Чинхэ, Пусан, Ульсан, Пхохан, Тэгу и Каннин.

"На одной из фотографий был изображен американский авианосец Carl Vinson, прибывший во вторник в порт южнокорейского города Пусан. Во время визита Ким также осмотрел фотографии военно-морской базы Перл-Харбор и базы ВВС Хикам, сделанные спутником во время его пролета над Гавайями", — указали в Reuters.

Напомним, в Северной Корее заявили, что поздно вечером 21 ноября запустили на околоземную орбиту баллистическую ракету со спутником-шпионом на борту. Кроме того, КНДР планирует в ближайшее время запустить еще несколько таких космических аппаратов, чтобы обеспечить свои разведывательные возможности.

Также мы писали, что после запуска КНДР спутника-шпиона Южная Корея приостановила выполнение части военного соглашения с Северной Кореей с 2018 года. Кроме того, Южная Корея заявила об усилении наблюдения на границе.