Судилище над Трампом: ефір Новини.LIVE з місця подій

45-й президент США Дональд Трамп. Фото: росЗМІ

Сьогодні, 13 червня, 45-й президент США Дональд Трамп прилетів до Маямі, де йому мають висунути обвинувачення у справі про неналежне зберігання секретних документів. Трампу може грозити до 22 років позбавлення волі, якщо його визнають винним.

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Судилище над Трампом

Нагадаємо, 9 червня 45-му президенту США Дональду Трампу і його помічнику Волту Науті висунули обвинувачення за 37 пунктами у справі про неналежне поводження із секретними документами. Їх обвинувачують у змові з метою перешкодити правосуддю.

Як повідомляє видання Vice News, Дональду рампу може загрожувати до 22 років позбавлення волі в разі визнання його винним. Це вперше в американській історії, коли президента можуть кинути за ґрати.

Крім цього, Трампа звинувачують і у перешкоджанні правосуддя. Йому також загрожує позбавлення волі терміном від 7 до 9 років.

Трамп провини не визнає

За словами Трампа, він ні в чому не винен, жодних правопорушень е бачить зі своєї сторони. Він також додав, що будучи президентом держави, мав усі повноваження для розсекречення тих документів, які вважав за необхідне.

Однак видання пише, що його повноваження не поширювалися на матеріали, що стосуються ядерної сфери, які Трамп також оприлюднив.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Адвокат Трампа Джим Трасті підтвердив у четвер увечері, що колишньому президенту висунули звинувачення за сімома пунктами, і повідомив, що звинувачення "випливають із звинувачень у шпигунстві".

Додамо, Трампа звинувачують у фальсифікації ділової документації у зв'язку з виплатами двом жінкам, включаючи порноакторку Стормі Деніелс, за мовчання про їхній зв'язок.