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Фальсифікація документів: Трамп постане перед судом 25 березня 2024 року

24 травня 2023 05:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Фальсифікація документів: Трамп постане перед судом 25 березня 2024 року
Колишній президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Колишній президент США Дональд Трамп постане перед судом 25 березня 2024 року. Йдеться про кримінальну справу, у якій його звинувачують у фальсифікації ділових записів. За версією слідства, у 2016 році політик незаконно компенсував із передвиборчого фонду 130 тисяч доларів, які він виплатив порнозірці Стормі Деніелс за мовчання про їхній роман у минулому.

Дату початку процесу оголосив суддя Верховного суду Манхеттена. Повідомляє видання CNBC.

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Справа Трампа

Йому висунули 34 звинувачення у фальсифікації ділової документації у зв'язку з виплатами двом жінкам, включаючи порноакторку Стормі Деніелс, за мовчання про їхній зв'язок.

Відповідно до обвинувальних висновків, всі кримінальні звинувачення пов’язані з діловими документами Trump Organization. Прокуратура звинувачує Трампа в тому, що він неодноразово робив неправдиві записи в ділових документах.

У заяві йдеться про фальсифікації ділової документації Нью-Йорка з метою "приховування інформації, що може завдати шкоди, та незаконної діяльності від американських виборців до і після виборів 2016 року".

В обвинувальному акті вказують три епізоди, які підтверджують існування цієї схеми:

  • колишньому швейцару готелю Trump Tower через підставну компанію було заплачено 30 тисяч доларів, щоб він не розповів про нібито позашлюбну дитину Трампа;
  • неназваній жінці через ту ж компанію було заплачено 150 тисяч доларів, яка стверджувала, що мала сексуальні стосунки з Трампом; 
  • юридичний радник Трампа за 12 днів до президентських виборів переказав 130 тисяч доларів адвокату порноакторки через підставну компанію.

Що загрожує Трампу

Усі ці обвинувачення — це кримінальні правопорушення найменшого ступеня тяжкості. За законодавством Нью-Йорка, за кожне загрожує до чотирьох років в'язниці.

Спроба зґвалтування журналістки

Зауважимо на початку травня суд присяжних у США визнав винним колишнього президента США Дональда Трампа у справі про спробу зґвалтування журналістки Джин Керрол у 1996 році.

Суд постановив, що Дональд Трамп має виплатити  Джин Керролл близько 2 мільйонів доларів відшкодування за її цивільний позов. 

Крім того, журі визнало Дональда Трампа винним у наклепі за іншим позовом, який подала письменниця. За цим позовом Трамп повинен виплатити майже 3 мільйони доларів відшкодування.

Нагадаємо, Трамп наразі претендує на висунення від Республіканської партії на цих виборах. Він став першим американським президентом, якого притягнули до кримінальної відповідальності.

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