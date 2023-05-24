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Фальсификация документов: Трамп предстанет перед судом 25 марта 2024 года

24 мая 2023 05:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Фальсификация документов: Трамп предстанет перед судом 25 марта 2024 года
Бывший президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Бывший президент США Дональд Трамп предстанет перед судом 25 марта 2024 года. Речь идет об уголовном деле, в котором его обвиняют в фальсификации деловых записей. По версии следствия, в 2016 году политик незаконно компенсировал из предвыборного фонда 130 тысяч долларов, которые он выплатил порнозвезде Сторми Дэниелс за молчание об их романе в прошлом.

Дату начала процесса объявил судья Верховного суда Манхэттена. Сообщает издание CNBC.

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Дело Трампа

Трампу выдвинули 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниелс, за молчание об их связи.

Все уголовные обвинения связаны с деловыми документами Trump Organization. Прокуратура обвиняет Трампа в том, что он не раз делал ложные записи в деловых документах.

В заявлении говорится о фальсификации деловой документации Нью-Йорка с целью "скрытия информации, которая может причинить вред, и незаконной деятельности от американских избирателей до и после выборов 2016 года".

В обвинительном акте указывают три эпизода, подтверждающие существование этой схемы:

  • бывшему швейцару отеля Trump Tower через подставную компанию было заплачено 30 тысяч долларов, чтобы он не рассказал о якобы внебрачном ребенке Трампе;
  • неназванной женщине из-за той же компании было заплачено 150 тысяч долларов, утверждавшей, что имела сексуальные отношения с Трампом;
  • юридический советник Трампа за 12 дней до президентских выборов перевел 130 тысяч долларов адвокату порноактрисы через подставную компанию.

Что угрожает Трампу

Все эти обвинения — это уголовные правонарушения наименьшей степени тяжести. По законодательству Нью-Йорка за каждое грозит до четырех лет тюрьмы.

Попытка изнасилования журналистки

Отметим, что в начале мая суд присяжных в США  также признал виновным бывшего президента США Дональда Трампа по делу о попытке изнасилования журналистки Джин Кэррол в 1996 году.

Суд постановил, что Дональд Трамп должен выплатить Джин Кэрролл около 2 миллионов долларов возмещения за ее гражданский иск.

Кроме того, жюри признало Дональда Трампа виновным в клевете по другому иску, который подала писательница. По этому иску Трамп должен выплатить почти 3 миллиона долларов возмещения.

Напомним, Трамп сейчас претендует на выдвижение от Республиканской партии на этих выборах. Он стал первым американским президентом, привлеченным к уголовной ответственности.

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