Судилище над Трампом: эфир Новини.LIVE с места событий

45-й президент США Дональд Трамп. Фото: росСМИ

Сегодня, 13 июня, 45-й президент США Дональд Трамп прилетел в Майами, где ему предъявят обвинения по делу о ненадлежащем хранении секретных документов. Трампу может грозить до 22 лет лишения свободы, если его признают виновным.

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Судилище над Трампом

Напомним, 9 июня 45-му президенту США Дональду Трампу и его помощнику Уолту Наути выдвинули обвинения по 37 пунктам по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Их обвиняют в сговоре с целью воспрепятствовать правосудию.

Как сообщает издание Vice News, Дональду Трампу может грозить до 22 лет лишения свободы в случае признания его виновным. Это впервые в американской истории, когда президента могут бросить за решетку.

Кроме того, Трампа обвиняют и в препятствовании правосудию. Ему также грозит лишение свободы на срок от 7 до 9 лет.

Трамп вины не признает

По словам Трампа, он ни в чем не виноват, никаких правонарушений не видит со своей стороны. Он также добавил, что, будучи президентом государства, имел все полномочия для рассекречивания тех документов, которые считал необходимым.

Однако издание пишет, что его полномочия не распространялись на материалы, касающиеся ядерной сферы, которые Трамп также обнародовал.

Напомним, ранее мы писали, что Адвокат Трампа Джим Трасти подтвердил в четверг вечером, что бывшему президенту предъявлены обвинения по семи пунктам, и сообщил, что обвинения "вытекают из обвинений в шпионаже".

Добавим, Трампа обвиняют в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниелс, за молчание об их связи.