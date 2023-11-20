Страйк перевізників на кордоні — польські фермери вирішили приєднатися до протесту

Страйк польських перевізників. Фото: Rafał Mekler

Деякі польські фермери планують приєднатися до протесту перевізників, які заблокували кордон з Україною. Як стало відомо, до мітингу планують приєднатися 100 фермерів з асоціації "Зраджене село".

Про це пише Bloomberg.

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Зазначається, що вони запланували провести триденну акцію на пункті пропуску "Шегині — Медика" 23 листопада.

"Фермери були першою групою, яка постраждала. Тепер постраждали транспортні компанії, питання в тому, хто буде наступним", — зауважив один іх організаторів акції Лукаш Мартин.

Вирішення цієї проблеми

Також відомо, що члени групи Міжнародного союзу автомобільного транспорту з Угорщини, Польщі, Словаччини, Чехії та Литви надіслали звернення до президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, аби переглянула угоду, яка дозволяє лібералізацію руху з Україною. Її термін дії закінчується у червні 2024 року.

"Нинішній протест відбувається в той момент, коли проєвропейські опозиційні партії в Польщі готуються взяти владу після того, як вони отримали парламентську більшість на виборах 15 жовтня. Міністр інфраструктури Анджей Адамчик, який покидає свою посаду, заявив, що закликав Україну відкрити додаткові лінії на їхньому боці кордону, щоб полегшити трафік", — підсумували у матеріалі.

Зазначимо, що Україна і Польща готуються до суду з протестувальниками, які заблокували рух транспорту на кордоні. Наразі ситуація є досить критичною.

Також ми писали, що українським водіям у Польщі, які стоять в чергах до українського кордону, привезли гуманітарну допомогу з України. Людям доставили їжу, воду та медикаменти.