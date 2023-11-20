Забастовка перевозчиков на границе — польские фермеры решили присоединиться к протесту

Забастовка польских перевозчиков. Фото: Rafał Mekler

Некоторые польские фермеры планируют присоединиться к протесту перевозчиков, которые заблокировали границу с Украиной. Как стало известно, к митингу планируют присоединиться 100 фермеров из ассоциации "Преданное село".

Об этом пишет Bloomberg.

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Что известно о митингах

Отмечается, что они планировали провести трехдневную акцию на пункте пропуска "Шегини — Медика" 23 ноября.

"Фермеры были первой пострадавшей группой. Теперь пострадали транспортные компании, вопрос в том, кто будет следующим", — отметил один из организаторов акции Лукаш Мартын.

Решение этой проблемы

Также известно, что члены группы Международного союза автомобильного транспорта из Венгрии, Польши, Словакии, Чехии и Литвы направили обращение к президенту Европейской комиссии Урсули фон дер Ляйен, чтобы она пересмотрела соглашение, разрешающее либерализацию движения с Украиной. Ее срок действия истекает в июне 2024 года.

"Нынешний протест происходит в тот момент, когда проевропейские оппозиционные партии в Польше готовятся взять власть после того, как они получили парламентское большинство на выборах 15 октября. Уходящий министр инфраструктуры Анджей Адамчик заявил, что призвал Украину открыть дополнительные линии на их стороне границы, чтобы облегчить трафик", — подытожили в материале.

Отметим, что Украина и Польша готовятся судится с протестующими, заблокировавшими движение транспорта на границе. Сейчас ситуация достаточно критическая.

Также мы писали, что украинским водителям в Польше, стоящим в очередях к украинской границе, привезли гуманитарную помощь из Украины. Людям доставили еду, воду и медикаменты.