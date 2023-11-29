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Стало відомо, скільки звернень щодо домашнього насилля отримали в поліції у 2023 році

29 листопада 2023 21:50
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Ілля Рябінін
редактор
Стало відомо, скільки звернень щодо домашнього насилля отримали в поліції у 2023 році
Насильство проти жінок. Ілюстративне фото: freepik
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У поточному році поліція отримала майже 244 тисячі заяв та повідомлень про домашнє насильство. Це один з найбільш поширених видів зумовленого насильства в Україні. 

Про це повідомив голова Нацполіції Іван Вигівський.

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За його словами, 76,5% звернень правоохоронці отримали від жінок, 20% — від чоловіків, а ще понад 3% — від дітей.

"Авжеж, війна вплинула на всіх громадян. Постійне напруження та стрес спричиняють агресію та конфлікти, а відтак ці фактори серед тих, що зумовлюють домашнє насильство. І ми наразі маємо не тільки побиття чоловіками жінок та дітей, а й навіть зворотні випадки", — зазначив Вигівський.

Очільник МЗС каже: за кожним другим повідомленням про домашнє насильство складено адмінпротоколи, а в третині випадків — винесені термінові заборонні приписи стосовно кривдників. Ба більше, за статтею 126-1 ККУ "Вчинення домашнього насильства" слідчі розпочали понад 2,3 тисячі кримінальних проваджень. Двом тисячам кривдників вже повідомлено про підозру.  

Для запобігання та протидії домашньому насильству, відомство створило 54 спецпідрозділи, в яких функціонують 62 мобільні групи швидкого реагування. 

"В їхні обов'язки також входить контроль дотримання вимог заходів тимчасового обмеження прав кривдників та здійснюють спільні із соціальними службами профілактичні рейди в сім’ї, де вчиняється домашнє насильство", — повідомив Вигівський.

Нагадаємо, що раніше в Києві вихователька побила металевою трубою неповнолітнього. Водночас в центрі Одеси чоловік жорстоко побив свою дружину, зламавши їй носа.

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