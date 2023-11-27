Поліція Полтавщини хоче оновити системи відеоспостереження за 27 мільйонів

Поліцейські біля авто. Фото: Укрінформ

Головне управління Національної поліції в Полтавській області хоче витратити на модернізацію інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики майже 27 млн грн. Правоохоронці замовили послугу в компанії, яку внесли до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомляється у системі ProZorro.

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Скандальні закупівлі полтавської поліції

Як відомо, Головне управління Національної поліції в Полтавській області 20 листопада за результатами тендеру замовило ТОВ "Інфраструктура безпеки" модернізацію інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики Полтавської області за 26,85 млн грн.

Тендер закупівлі на ProZorro. Фото: скриншот

Згідно з інформацією на платформі ProZorro, у технічних вимогах містились посилання на Hikvision, оскільки "товар цієї компанії за основними якісними та технічними характеристиками оптимально відповідає вимогам, потребам замовника".

Компанія "Інфраструктура безпеки" отримала це замовлення без конкуренції, бо на торги більше ніхто не прийшов. Капітальний ремонт системи відеоспостереження мають виконати до 25 грудня 2023 року.

Також зазначається, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло компанію Hikvision до переліку міжнародних спонсорів війни. Підставою для цього стала її робота в РФ. З'ясувалося, що вона постачає обладнання, яке можуть використовувати у військових цілях та наповнення завдяки їм бюджету РФ.

Нагадаємо, раніше у системі торгів Prozorro оприлюднили 78 тис. тендерів про закупівлі на 14,16 млрд грн. На ремонти доріг витратять 10% від коштів на всі закупівлі — 1,37 млрд грн.

Також ми писали, що в Одеській області вже втретє від початку року оголошується тендер на капітальний ремонт мосту. Йдеться про ділянку через канал Кофа в Ізмаїльському районі.