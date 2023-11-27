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Полиция Полтавской области хочет обновить системы видеонаблюдения за 27 миллионов

27 ноября 2023 13:10
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Полиция Полтавской области хочет обновить системы видеонаблюдения за 27 миллионов
Полицейские возле авто. Фото: Укринформ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Главное управление Национальной полиции в Полтавской области хочет потратить на модернизацию интегрированной системы видеонаблюдения и видеоаналитики почти 27 млн грн. Правоохранители заказали услугу у компании, которую внесли в перечень международных спонсоров войны.

Об этом сообщается в системе ProZorro.

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Как известно, Главное управление Национальной полиции в Полтавской области 20 ноября по результатам тендера заказало ООО "Инфраструктура безопасности" модернизацию интегрированной системы видеонаблюдения и видеоаналитики Полтавской области за 26,85 млн грн.

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Тендер закупки на ProZorro. Фото: скриншот

Согласно информации на платформе ProZorro, в технических требованиях содержались ссылки на Hikvision, поскольку "товар этой компании по основным качественным и техническим характеристикам оптимально отвечает требованиям, потребностям заказчика".

Компания "Инфраструктура безопасности" получила этот заказ без конкуренции, потому что на торги больше никто не пришел. Капитальный ремонт системы видеонаблюдения должен быть выполнен до 25 декабря 2023 года. Как известно, эта компания создана 23 февраля 2022 года. Ею владеет киевлянин Олег Панасюк, также зарегистрированный ФЛПом в Киеве, а руководительницей является Карина Левчук.

Всего с октября 2022 года фирма получила подряды преимущественно в полиции на 227,96 млн грн.

Напомним, ранее в системе торгов Prozorro обнародовали 78 тыс. тендеров по закупкам на 14,16 млрд грн. На ремонт дорог потратят 10% от средств на все закупки — 1,37 млрд грн.

Также мы писали, что в Одесской области уже в третий раз с начала года объявляется тендер на капитальный ремонт моста. Речь идет о участке через канал Кофа в Измаильском районе.

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