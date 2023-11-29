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Стало известно, сколько обращений по поводу домашнего насилия получили в полиции в 2023 году

29 ноября 2023 21:50
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Стало известно, сколько обращений по поводу домашнего насилия получили в полиции в 2023 году
Насилие против женщин. Иллюстративное фото: freepik
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В текущем году полиция получила около 244 тысяч заявлений и сообщений о домашнем насилии. Это один из наиболее распространенных видов насилия в Украине.

Об этом сообщил глава Нацполиции Иван Выговский.

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Насилие применялось и к мужчинам

По его словам, 76,5% обращений правоохранители получили от женщин, 20% — от мужчин, а еще более 3% — от детей.

"Безусловно война повлияла на всех граждан. Постоянное напряжение и стресс вызывают агрессию и конфликты, а следовательно, эти факторы среди тех, что обуславливают домашнее насилие. И мы пока имеем не только избиение мужчинами женщин и детей, но и даже обратные случаи", — отметил Выговский.

Глава МИД говорит: по каждому второму сообщению о домашнем насилии составлены админпротоколы, а в трети случаев — вынесены срочные запретные предписания в отношении обидчиков. Более того, по статье 126-1 УКУ "Совершение домашнего насилия" следователи открыли более 2,3 тысяч уголовных дел. Двум тысячам обидчиков уже сообщено о подозрении.

Для предотвращения и противодействия домашнему насилию ведомство создало 54 спецподразделения, в которых функционируют 62 мобильные группы быстрого реагирования.

"В их обязанности также входит контроль соблюдения требований мер временного ограничения прав обидчиков и осуществляют совместные с социальными службами профилактические рейды в семье, где совершается домашнее насилие", — сообщил Выговский.

Напомним, что ранее в Киеве воспитательница избила металлической трубой несовершеннолетнего. В то же время в центре Одессы муж жестоко избил свою жену, сломав ей нос.

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