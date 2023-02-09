Від землетрусів у Туреччині та Сирії загинули понад 20 тисяч людей

Смертельні землетруси у Туреччині та Сирії: загинули вже понад 20 тисяч людей
Станом на вечір 9 лютого кількість жертв землетрусів у Туреччині та Сирії перевищила 20 тисяч людей. Окрім того, більш ніж 70 тисяч — поранено.
Такі дані наводить турецьке Управління з питань надзвичайних ситуацій.
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Що відомо
Так, наразі кількість загиблих складає 20 451 осіб. Також, ще більш як 70 тисяч людей поранено.
Наразі тривають пошукові роботи. Загалом в операції беруть участь 120 тисяч рятувальників і понад 12 тисяч одиниць техніки, а також 160 літаків і 20 кораблів.
Раніше турецький політолог Тогрул Ісмаїл розповідав, що найбільших руйнацій зазнали райони Кахраманмараш та Хатай. Деякі міста країни взагалі повністю зруйновані.
Найсильніший землетрус за останні 80 років
Як відомо, 6 лютого у густонаселеному районі на півдні Туреччини стався потужний землетрус. У країні оголошено найвищий рівень тривоги. Підземні поштовхи відчувалися у кількох регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі. Землетрус зачепив і частину сусідньої Сирії.
Навіть після кількох годин після землетрусу у Туреччині продовжили падати житлові будинки.
8 лютого Туреччина знову здригнулася від землетрусу. Він стався на півдні та в центрі країни.
За словами сейсмологів, у Туреччині та Сирії продовжилися нові землетруси. Втім, вони не такі сильні та руйнівні, як було кілька днів тому.
Нові підземні поштовхи фіксувалися у центральних та південних регіонах Туреччини. Один із найсильніших стався близько 10:00. Підземний поштовх був потужністю 4,9 бала. Інші поштовхи були легшими та менш відчутними. При цьому в Сирії також було зафіксовано підземний поштовх магнітудою 3,4 бала.