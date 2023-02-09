Від землетрусів у Туреччині та Сирії загинули понад 20 тисяч людей

Понад 30 тисяч людей було евакуйовано

Станом на вечір 9 лютого кількість жертв землетрусів у Туреччині та Сирії перевищила 20 тисяч людей. Окрім того, більш ніж 70 тисяч — поранено.

Такі дані наводить турецьке Управління з питань надзвичайних ситуацій.

Що відомо

Так, наразі кількість загиблих складає 20 451 осіб. Також, ще більш як 70 тисяч людей поранено.

Наразі тривають пошукові роботи. Загалом в операції беруть участь 120 тисяч рятувальників і понад 12 тисяч одиниць техніки, а також 160 літаків і 20 кораблів.

Раніше турецький політолог Тогрул Ісмаїл розповідав, що найбільших руйнацій зазнали райони Кахраманмараш та Хатай. Деякі міста країни взагалі повністю зруйновані.

Найсильніший землетрус за останні 80 років

Як відомо, 6 лютого у густонаселеному районі на півдні Туреччини стався потужний землетрус. У країні оголошено найвищий рівень тривоги. Підземні поштовхи відчувалися у кількох регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі. Землетрус зачепив і частину сусідньої Сирії.

Навіть після кількох годин після землетрусу у Туреччині продовжили падати житлові будинки.

8 лютого Туреччина знову здригнулася від землетрусу. Він стався на півдні та в центрі країни.

За словами сейсмологів, у Туреччині та Сирії продовжилися нові землетруси. Втім, вони не такі сильні та руйнівні, як було кілька днів тому.

Нові підземні поштовхи фіксувалися у центральних та південних регіонах Туреччини. Один із найсильніших стався близько 10:00. Підземний поштовх був потужністю 4,9 бала. Інші поштовхи були легшими та менш відчутними. При цьому в Сирії також було зафіксовано підземний поштовх магнітудою 3,4 бала.