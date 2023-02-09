От землетрясений в Турции и Сирии погибли более 20 тысяч человек

Более 30 тысяч человек были эвакуированы

По состоянию на вечер 9 февраля количество жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 20 тысяч человек. Кроме того, более 70 тысяч — ранены.

Такие данные приводит турецкое Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Что известно

Так, в настоящее время количество погибших составляет 20 451 человек. Также еще более 70 тысяч человек ранены.

Сейчас продолжаются поисковые работы. В общей сложности в операции принимают участие 120 тысяч спасателей и более 12 тысяч единиц техники, а также 160 самолетов и 20 кораблей.

Ранее турецкий политолог Тогрул Исмаил рассказывал, что наибольшие разрушения в районах Кахраманмараш и Хатай. Некоторые города страны вообще полностью разрушены.

Самое сильное землетрясение за последние 80 лет

Как известно, 6 февраля в густонаселенном районе на юге Турции произошло мощное землетрясение. В стране объявлен самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах — Адане, Анкаре, Анталии, Газиантепе, Кайсери, Мерсини, Трабзоне, Урфе. Землетрясение задело и часть соседней Сирии.

Даже спустя несколько часов после землетрясения в Турции продолжили падать жилые дома.

8 февраля Турция снова вздрогнула от землетрясения. Он произошел на юге и в центре страны.

По словам сейсмологов, в Турции и Сирии продолжились новые землетрясения. Впрочем, они не так сильны и разрушительны, как было несколько дней назад.

Новые подземные толчки фиксировались в центральных и южных регионах Турции. Один из самых сильных произошел около 10:00. Подземный толчок был мощностью 4,9 балла. Другие толчки были более легкими и менее ощутимыми. При этом в Сирии также был зафиксирован подземный толчок магнитудой 3,4 балла.