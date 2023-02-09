Політолог Тогрул Ісмаїл розповів, яка ситуація в Туреччині після серії землетрусів

Через потужні землетруси у Туреччині та Сирії загинули понад 19 тисяч людей

У Туреччині триває розбір завалів після серії потужних землетрусів. Деякі міста країни повністю зруйновані.

Про це в ефірі телеканалу "Ми-Україна" заявив турецький політолог Тогрул Ісмаїл.

Деталі

За словами політолога, найбільших руйнацій зазнали райони Кахраманмараш та Хатай. Також постраждали 10 областей, де сумарно проживали 12 мільйонів населення.

Тогрул Ісмаїл розповідає, що наразі Туреччина потребує величезну кількість ресурсів, аби врятувати усіх постраждалих. Наразі в країні введено четвертий рівень небезпеки, рятувальні групи 56 країн світу вже працюють на місцях.

Смертельні землетруси

Як відомо, 6 лютого у густонаселеному районі на півдні Туреччини стався потужний землетрус. У країні оголошено найвищий рівень тривоги. Підземні поштовхи відчувалися у кількох регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі. Землетрус зачепив і частину сусідньої Сирії.

Навіть після кількох годин після землетрусу у Туреччині падали житлові будинки.

Своєю чергою, Президент України Володимир Зеленський запропонував країні допомогу у подоланні наслідків катастрофи.

Так, за даними The Guardian, внаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії загинули вже більш як 19 тисяч людей.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що ситуація в країні під контролем, а до такого катаклізму неможливо було підготуватися. Натомість опозиційні сили Туреччини, на противагу владі, звинувачують Ердогана у поганій підготовці до землетрусу.