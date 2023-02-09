Политолог Тогрул Исмаил рассказал о ситуации в Турции после серии землетрясений

"Некоторые города разрушены полностью": турецкий политолог рассказал, какая ситуация в стране после серии землетрясений
В Турции продолжается разбор завалов после серии мощных землетрясений. Некоторые города страны полностью разрушены.
Об этом в эфире телеканала "Мы-Украина" заявил турецкий политолог Тогрул Исмаил.
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По словам политолога, наибольшие разрушения в районах Кахраманмараш и Хатай. Также пострадали 10 областей, где проживали 12 миллионов людей.
Тогрул Исмаил рассказывает, что Турция нуждается в огромном количестве ресурсов, чтобы спасти всех пострадавших. В стране введен четвертый уровень опасности, спасательные группы 56 стран мира уже работают на местах.
Смертельные землетрясения
Как известно, 6 февраля в густонаселенном районе на юге Турции произошло мощное землетрясение. В стране объявлен самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах — Адане, Анкаре, Анталии, Газиантепе, Кайсери, Мерсини, Трабзоне, Урфе. Землетрясение задело и часть соседней Сирии.
Даже спустя несколько часов после землетрясения в Турции падали жилые дома.
В свою очередь, Президент Украины Владимир Зеленский предложил стране помощь в преодолении последствий катастрофы.
Так, по данным The Guardian, в результате землетрясений в Турции и Сирии погибли уже более 19 тысяч человек.
Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ситуация в стране под контролем, а к такому катаклизму невозможно было подготовиться. В то же время оппозиционные силы Турции, в противоположность властям, обвиняют Эрдогана в плохой подготовке к землетрясению.