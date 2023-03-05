У Туреччині заарештовано вже 247 осіб через обвал будівель

Смертельні землетруси: через обвал будівель у Туреччині затримано майже тисячу людей
У Туреччині заарештували вже 247 осіб після серії потужних землетрусів у країні. Всіх їх підозрюють у недобросовісному будівництві, що призвело до масових обвалів будівель.
Про це інформує Anadolu.
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Що відомо
Як зазначає видання, загалом в країні вже затримано 997 людей через обвал будівель під час землетрусів. З них 247 вже заарештовано.
Цих осіб підозрюють у недобросовісному будівництві та порушенні стандартів, які передбачають високу стійкість будівель до підземних поштовхів.
Землетруси у Туреччині
Як відомо, 6 лютого в Туреччині стався потужний землетрус. У країні було оголошено найвищий рівень тривоги. Підземні поштовхи відчувалися у кількох регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі.
Станом на 5 березня підтверджене число жертв у Туреччині та сусідній Сирії перевищило 50-тисячну позначку.
Нагадаємо, раніше ми писали, що біля Нової Зеландії зафіксували потужний землетрус шкалою у 6,6 бала.
Це вже другий землетрус у районі Нової Зеландії за останній місяць. Перший землетрус стався 15 лютого біля Велінгтона. Його магнітуда становила 6,1 бала на глибині 48 км. Землетрус відчувався в Окленді та Крайстчерчі.