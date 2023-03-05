В Турции арестовано уже 247 человек из-за обвала зданий

Последствия мощных землетрясений в Турции

В Турции арестовали уже 247 человек после серии мощных землетрясений в стране. Всех их подозревают в недобросовестном строительстве, что привело к массовым обвалам построек.

Об этом информирует Anadolu.

Что известно

Как отмечает издание, всего в стране уже задержаны 997 человек из-за обрушения зданий во время землетрясений. Из них 247 уже арестованы.

Этих лиц подозревают в недобросовестном строительстве и нарушении стандартов, предполагающих высокую устойчивость зданий к подземным толчкам.

Землетрясения в Турции

Как известно, 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение. В стране был объявлен самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах — Адане, Анкаре, Анталии, Газиантепе, Кайсери, Мерсини, Трабзоне, Урфе.

По состоянию на 5 марта подтвержденное число жертв в Турции и соседней Сирии превысило 50-тысячную отметку.

Напомним, ранее мы писали, что у Новой Зеландии зафиксировали мощное землетрясение шкалой в 6,6 балла.

Это уже второе землетрясение в районе Новой Зеландии за последний месяц. Первое землетрясение произошло 15 февраля возле Веллингтона. Его магнитуда составляла 6,1 балла на глубине 48 км. Землетрясение ощущалось в Окленде и Крайстчерче.