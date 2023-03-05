В Турции арестовано уже 247 человек из-за обвала зданий

Смертельные землетрясения: из-за обрушения зданий в Турции задержаны почти тысяча человек
В Турции арестовали уже 247 человек после серии мощных землетрясений в стране. Всех их подозревают в недобросовестном строительстве, что привело к массовым обвалам построек.
Об этом информирует Anadolu.
-
В Запорожье жительница разрушенного дома раскритиковала мэра: людей бросили на произвол судьбы
-
Иран готовится к концу года запустить два спутника с российской помощью
-
Матвиенко может не сыграть против "Фейеноорда": Йовичевич назвал причину
-
Военным хотят вернуть надбавки к зарплатам: что предложили в Раде
-
Цифровые сервисы для бизнеса: что сейчас доступно в "Дії"
-
В Мелитополе коллаборанты начали "битву" за место в российской госдуме: что происходит
-
Три знака зодиака встретят настоящую любовь в марте
-
В Белгородской области заявили о сбитии ракет: есть пострадавший и разрушение
-
"Всем борющимся и погибающим украинцам": Марта Костюк выиграла свой первый титул WTA
-
Более 600 окупантов и два десятка единиц бронетехники: Генштаб назвал потери рф за сутки
Что известно
Как отмечает издание, всего в стране уже задержаны 997 человек из-за обрушения зданий во время землетрясений. Из них 247 уже арестованы.
Этих лиц подозревают в недобросовестном строительстве и нарушении стандартов, предполагающих высокую устойчивость зданий к подземным толчкам.
Землетрясения в Турции
Как известно, 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение. В стране был объявлен самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах — Адане, Анкаре, Анталии, Газиантепе, Кайсери, Мерсини, Трабзоне, Урфе.
По состоянию на 5 марта подтвержденное число жертв в Турции и соседней Сирии превысило 50-тысячную отметку.
Напомним, ранее мы писали, что у Новой Зеландии зафиксировали мощное землетрясение шкалой в 6,6 балла.
Это уже второе землетрясение в районе Новой Зеландии за последний месяц. Первое землетрясение произошло 15 февраля возле Веллингтона. Его магнитуда составляла 6,1 балла на глубине 48 км. Землетрясение ощущалось в Окленде и Крайстчерче.