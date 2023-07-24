Система ППО на даху Міноборони РФ не змогла збити безпілотник, — ЗМІ

Система ППО на даху штаб-квартири Міноборони РФ. Фото: росЗМІ

Система протиповітряної оборони "Панцир" на даху штаб-квартири Міноборони Росії не зміг збити дрон, який атакував Москву сьогодні, 24 липня. ППО знаходилася від точки удару менш ніж за 300 метрів.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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На публікаціях у соціальних мережах та супутникових знімках видно, що зенітний ракетно-гарматний комплекс малого радіуса дії "Панцир-С1" досі розміщений на даху штаб-квартири Міноборони РФ.

"До місця удару українського безпілотника по комплексу будівель російського військового відомства на Комсомольському проспекті від цієї точки — менше ніж 300 метрів. Проте жодних свідчень роботи "Панцира" вранці в понеділок очевидці не помітили", — йдеться у повідомленні.

Місце атаки та "Панцир" на даху Міноборони РФ. Фото: t.me/radiosvoboda

Нагадаємо, у Москві близько четвертої ранку за київським часом почали лунати вибухи. Місцеві пабліки почали писати, що це атака українських безпілотників.

Також ми писали, що у Москві впав ще один безпілотник. Про падіння апарату у російській столиці стало відомо о 09:30.

Додамо, БпЛА, які атакували Москву в ніч проти понеділка 24 липня, цілилися безпосередньо по російському Міністерству оборони. Ці об'єкти розташовані в центрі Москви. Самі БпЛА запускалися з Росії місцевими партизанами.