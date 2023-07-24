Система ППО на даху Міноборони РФ не змогла збити безпілотник, — ЗМІ
Система протиповітряної оборони "Панцир" на даху штаб-квартири Міноборони Росії не зміг збити дрон, який атакував Москву сьогодні, 24 липня. ППО знаходилася від точки удару менш ніж за 300 метрів.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
ППО не вдалося приземлити дрон
На публікаціях у соціальних мережах та супутникових знімках видно, що зенітний ракетно-гарматний комплекс малого радіуса дії "Панцир-С1" досі розміщений на даху штаб-квартири Міноборони РФ.
"До місця удару українського безпілотника по комплексу будівель російського військового відомства на Комсомольському проспекті від цієї точки — менше ніж 300 метрів. Проте жодних свідчень роботи "Панцира" вранці в понеділок очевидці не помітили", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Москві близько четвертої ранку за київським часом почали лунати вибухи. Місцеві пабліки почали писати, що це атака українських безпілотників.
Також ми писали, що у Москві впав ще один безпілотник. Про падіння апарату у російській столиці стало відомо о 09:30.
Додамо, БпЛА, які атакували Москву в ніч проти понеділка 24 липня, цілилися безпосередньо по російському Міністерству оборони. Ці об'єкти розташовані в центрі Москви. Самі БпЛА запускалися з Росії місцевими партизанами.