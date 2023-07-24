У Москві впав безпілотник, — ЗМІ
24 липня 2023 09:47
Наслідки вибухів у Москві. Фото: РосЗМІ
24 липня, близько четвертої ранку у Москві почали лунати вибухи. Росіяни вважають, що це атака з України. А тим часом у Москві впав ще один безпілотник.
Про це повідомляють РосЗМІ.
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Про падіння апарату у російській столиці стало відомо о 9:30.
"Безпілотник вертолітного типу без вибухового пристрою впав у Зеленоградському окрузі Москви на територію центрального цвинтаря, ніхто не постраждав", — повідомляє ЗМІ.
Нагадаємо, кількома годинами раніше у Москві безпілотник врізався у будинок.
Водночас одразу у кількох містах окупованого Криму пролунали вибухи.