У Москві впав безпілотник, — ЗМІ

Наслідки вибухів у Москві. Фото: РосЗМІ

24 липня, близько четвертої ранку у Москві почали лунати вибухи. Росіяни вважають, що це атака з України. А тим часом у Москві впав ще один безпілотник.

Про це повідомляють РосЗМІ.

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Що відомо про падіння безпілотника у Москві

Про падіння апарату у російській столиці стало відомо о 9:30.

"Безпілотник вертолітного типу без вибухового пристрою впав у Зеленоградському окрузі Москви на територію центрального цвинтаря, ніхто не постраждав", — повідомляє ЗМІ.

ЗМІ повідомляють про падіння апарату у Москві

Нагадаємо, кількома годинами раніше у Москві безпілотник врізався у будинок.

Водночас одразу у кількох містах окупованого Криму пролунали вибухи.