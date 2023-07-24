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У Москві впав безпілотник, — ЗМІ

24 липня 2023 09:47
- Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
У Москві впав безпілотник, — ЗМІ
Наслідки вибухів у Москві. Фото: РосЗМІ
- Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

24 липня, близько четвертої ранку у Москві почали лунати вибухи. Росіяни вважають, що це атака з України. А тим часом у Москві впав ще один безпілотник.

Про це повідомляють РосЗМІ.

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Що відомо про падіння безпілотника у Москві

Про падіння апарату у російській столиці стало відомо о 9:30. 

"Безпілотник вертолітного типу без вибухового пристрою впав у Зеленоградському окрузі Москви на територію центрального цвинтаря, ніхто не постраждав", — повідомляє ЗМІ.

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ЗМІ повідомляють про падіння апарату у Москві

Нагадаємо, кількома годинами раніше у Москві безпілотник врізався у будинок.

Водночас одразу у кількох містах окупованого Криму пролунали вибухи.

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