Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Происшествия arrow В Москве упал беспилотник, — СМИ arrow

В Москве упал беспилотник, — СМИ

24 июля 2023 09:47
- Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
В Москве упал беспилотник, — СМИ
Последствия взрывов в Москве. Фото: РосСМИ
- Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

24 июля, около четырех утра в Москве начали раздаваться взрывы. Россияне считают, что это атака из Украины. Тем временем в Москве упал еще один беспилотник.

Об этом сообщают РосСМИ.

Читайте также:

Что известно о падении беспилотника в Москве

О падении аппарата в столице стало известно в 9:30.

"Беспилотник вертолетного типа без взрывного устройства упал в Зеленоградском округе Москвы на территорию центрального кладбища, никто не пострадал", — сообщает СМИ.

null
СМИ сообщают о падении аппарата в Москве

Напомним, несколькими часами ранее в Москве беспилотник врезался в здание.

В то же время сразу в нескольких городах оккупированного Крыма раздались взрывы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

None

Чем Украина компенсирует потерю зернового соглашения: пять альтернативных сценариев

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз