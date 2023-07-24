В Москве упал беспилотник, — СМИ

Последствия взрывов в Москве. Фото: РосСМИ

24 июля, около четырех утра в Москве начали раздаваться взрывы. Россияне считают, что это атака из Украины. Тем временем в Москве упал еще один беспилотник.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Что известно о падении беспилотника в Москве

О падении аппарата в столице стало известно в 9:30.

"Беспилотник вертолетного типа без взрывного устройства упал в Зеленоградском округе Москвы на территорию центрального кладбища, никто не пострадал", — сообщает СМИ.

СМИ сообщают о падении аппарата в Москве

Напомним, несколькими часами ранее в Москве беспилотник врезался в здание.

В то же время сразу в нескольких городах оккупированного Крыма раздались взрывы.