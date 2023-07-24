Система ПВО на крыше Минобороны РФ не смогла сбить беспилотник, — СМИ

Система ПВО на крыше штаб-квартиры Минобороны РФ. Фото: росСМИ

Система противовоздушной обороны "Панцирь" на крыше штаб-квартиры Минобороны России не смог сбить дрон, который атаковал Москву сегодня, 24 июля. ПВО находилась от точки удара менее чем в 300 метрах.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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На публикациях в социальных сетях и спутниковых снимках видно, что зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия "Панцирь-С1" до сих пор размещен на крыше штаб-квартиры Минобороны РФ.

"До места удара украинского беспилотника по комплексу зданий российского военного ведомства на Комсомольском проспекте от этой точки — менее 300 метров. Однако никаких свидетельств работы "Панциря" утром в понедельник очевидцы не заметили", — говорится в сообщении.

Место атаки и "Панцирь" на крыше Минобороны РФ. Фото: t.me/radiosvoboda

Напомним, в Москве около четырех утра по киевскому времени прозвучали взрывы. Местные паблики начали писать, что это атака украинских беспилотников.

Также мы писали, что в Москве упал еще один беспилотник. О падении аппарата в столице стало известно в 09:30.

Добавим, БпЛА, атаковавшие Москву в ночь на понедельник 24 июля, целились непосредственно по российскому Министерству обороны. Эти объекты расположены в центре Москвы. Сами БпЛА запускались из России местными партизанами.