Сину Байдена висунули нові звинувачення — у чому підозрюють

Син президента США Хантер Байден. Фото: Reuters

Прокурори висунули сину президента США Джо Байдена Хантеру Байдену нові звинувачення. Вони стосуються несплати податків за дев'ятьма пунктами.

Про це пише CNN.

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Слідство зазначає, що Хантер Байден не сплатив податки на суму щонайменше 1,4 млн доларів протягом 2016-2019 років.

Нові звинувачення стосуються трьох кримінальних злочинів та шести правопорушень. Йдеться, що син президента витрачав мільйони на "екстравагантний спосіб життя" замість сплати податків.

"У 2018 році відповідач витратив понад 1,8 млн доларів, у тому числі 722 тисячі доларів на зняття готівки, близько 151 тисячі доларів на одяг та аксесуари та ін. Відповідач не використав ці кошти для сплати податків", — йдеться у висновку.

Своєю чергою адвокат Еббі Лоуелл зазначив, що виходячи з фактів і закону, якби прізвище Хантера було якимось іншим, звинувачення не були б пред'явлені.

Нагадаємо, що чинний президент США Джо Байден заявив, що, можливо, він би не балотувався на другий термін, якби експрезидент Дональд Трамп не прагнув повернутися в Білий дім. Він хвилюється, що президентство Трампа загрожує американській демократії.

Також ми писали, що конгресмени США пригрозили скасувати підтримку фінансування допомоги Україні, якщо Білий дім не ухвалить рішення про посилення власних кордонів. Тим самим вони висунули ультиматум президенту США Джо Байдену.