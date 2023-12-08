Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow Сину Байдена висунули нові звинувачення — у чому підозрюють arrow

Сину Байдена висунули нові звинувачення — у чому підозрюють

8 грудня 2023 08:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Сину Байдена висунули нові звинувачення — у чому підозрюють
Син президента США Хантер Байден. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Прокурори висунули сину президента США Джо Байдена Хантеру Байдену нові звинувачення. Вони стосуються несплати податків за дев'ятьма пунктами.

Про це пише CNN.

Читайте також:

Хантеру Байдену висунули обвинувачення

Слідство зазначає, що Хантер Байден не сплатив податки на суму щонайменше 1,4 млн доларів протягом 2016-2019 років.

Нові звинувачення стосуються трьох кримінальних злочинів та шести правопорушень. Йдеться, що син президента витрачав мільйони на "екстравагантний спосіб життя" замість сплати податків.

"У 2018 році відповідач витратив понад 1,8 млн доларів, у тому числі 722 тисячі доларів на зняття готівки, близько 151 тисячі доларів на одяг та аксесуари та ін. Відповідач не використав ці кошти для сплати податків", — йдеться у висновку.

Своєю чергою адвокат Еббі Лоуелл зазначив, що виходячи з фактів і закону, якби прізвище Хантера було якимось іншим, звинувачення не були б пред'явлені.

Нагадаємо, що чинний президент США Джо Байден заявив, що, можливо, він би не балотувався на другий термін, якби експрезидент Дональд Трамп не прагнув повернутися в Білий дім. Він хвилюється, що президентство Трампа загрожує американській демократії. 

Також ми писали, що конгресмени США пригрозили скасувати підтримку фінансування допомоги Україні, якщо Білий дім не ухвалить рішення про посилення власних кордонів. Тим самим вони висунули ультиматум президенту США Джо Байдену. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому - 80x80

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Актуальне по темі