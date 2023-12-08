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Сыну Байдена выдвинули новые обвинения — в чем подозревают

8 декабря 2023 08:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Сыну Байдена выдвинули новые обвинения — в чем подозревают
Сын президента США Хантер Байден. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Прокуроры предъявили сыну президента США Джо Байдену Хантеру Байдену новые обвинения. Они касаются неуплаты налогов по девяти пунктам.

Об этом пишет CNN.

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Хантеру Байдену предъявлены обвинения

Следствие отмечает, что Хантер Байден не уплатил налоги на сумму не менее 1,4 млн долларов в течение 2016-2019 годов.

Новые обвинения касаются трех уголовных преступлений и шести правонарушений. Речь идет, что сын президента тратил миллионы на "экстравагантный образ жизни" вместо уплаты налогов.

"В 2018 году ответчик потратил более 1,8 млн долларов, в том числе 722 тысяч долларов на снятие наличных, около 151 тысяч долларов — на одежду и аксессуары и др. Ответчик не использовал эти средства для уплаты налогов", — говорится в заключении.

В свою очередь адвокат Эбби Лоуэлл отметил, что, исходя из фактов и закона, если бы фамилия Хантера была какой-то другой, обвинения не были бы предъявлены.

Напомним, что действующий президент США Джо Байден заявил, что, возможно, он не баллотировался бы на второй срок, если бы экс-президент Дональд Трамп не стремился вернуться в Белый дом. Он беспокоится, что президентство Трампа угрожает американской демократии.

Также мы писали, что конгрессмены США пригрозили отменить поддержку финансирования помощи Украине, если Белый дом не примет решение об усилении собственных границ. Тем самым они выдвинули ультиматум президенту США Джо Байдену.

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