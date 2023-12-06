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Конгресмени США висунули Байдену ультиматум стосовно допомоги України

6 грудня 2023 00:05
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Конгресмени США висунули Байдену ультиматум стосовно допомоги України
Палата представників Конгресу США. Ілюстративне фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Конгресмени США пригрозили скасувати підтримку фінансування допомоги Україні, якщо Білий дім не ухвалить рішення про посилення власних кордонів. Тим самим вони висунули ультиматум президенту США Джо Байдену. 

Про це повідомив спікер палати представників Майк Джонсон.

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Ультиматум Байдену

"Додаткове фінансування України залежить від прийняття змін у законах про безпеку кордонів нашої країни", — заявив політик.

За словами спікера, відкриті кордони США призведуть до "немислимої та неприйнятної катастрофи". Каже: це "божевілля має бути припинено".

"Адміністрація президента Байдена ігнорує реальність, воліючи натомість займатися політичним позерством, замість того щоб взаємодіяти з республіканцями в конгресі та обговорювати логічні реформи. Ми готові й хочемо працювати з адміністрацією над надійним пакетом заходів з охорони кордонів, який захистить інтереси американського народу", — додав Джонсон.

  • Конгресмени США висунули Байдену ультиматум стосовно допомоги України
    Лист Джонсона, сторінка 1. Джерело: Twitter
  • Конгресмени США висунули Байдену ультиматум стосовно допомоги України
    Лист Джонсона, сторінка 2. Джерело: Twitter
  • Конгресмени США висунули Байдену ультиматум стосовно допомоги України
    Лист Джонсона, сторінка 3. Джерело: Twitter
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Водночас урядовець не розповів про які саме заходи безпеки стосовно безпеки кордону йде мова, але робить наголос на закон про безпеку кордонів. Він передбачає зведення стіни на мексиканському кордоні та обмеження можливості про надання притулку у США. Відзначимо, що саме проти таких пропозицій виступають демократи та Білий Дім.

Думка західних ЗМІ

Це рішення прокоментували на телеканалі CNN. На думку аналітика Стівена Коллінсона, в адміністрації Байдена не запропонували ані плану перемоги для України, ані шляхів до припинення вогню. Також він підкреслив, що Байден приватно намагається переконати конгресменів прийняти запит на додаткову допомогу Україні.

"Це обґрунтовані побоювання, враховуючи, що мільярди доларів готівки платників податків використовуються для надання допомоги", — резюмує він. 

Нагадаємо, що раніше директорка Офісу менеджменту та бюджету США Шаланда Янґ попередила, що до кінця року в США повністю вичерпаються ресурси для підтримки України. Через це Конгресу надіслали терміновий лист щодо необхідності затвердити допомогу.

Водночас за словами міністра оборони США Ллойда Остіна, Сполучені штати Америки наростили на 50% фінансування виробництва боєприпасів. Такі дії обумовлені високими темпами витрат американських снарядів в Україні.

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