Конгрессмены США выдвинули Байдену ультиматум по поводу помощи Украины

Палата представителей Конгресса в США. Иллюстративное фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Конгрессмены США пригрозили отменить поддержку финансирования помощи Украине, если Белый дом не примет решение об усилении собственных границ. Тем самым они выдвинули ультиматум президенту США Джо Байдену.

Об этом сообщил спикер палаты представителей Майк Джонсон.

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Ультиматум Байдену

"Дополнительное финансирование Украины зависит от принятия изменений в законах о безопасности границ нашей страны", — заявил политик.

По словам спикера, открытые границы США приведут к "немыслимой и неприемлемой катастрофе". Говорит: это "безумие должно быть прекращено".

"Администрация президента Байдена игнорирует реальность, предпочитая заниматься политическим позерством, вместо того чтобы взаимодействовать с республиканцами в конгрессе и обсуждать логические реформы. Мы готовы и хотим работать с администрацией над надежным пакетом мер по охране границ, который защитит интересы американского народа", — добавил Джонсон.

Письмо Джонсона, страница 1. Источник: Twitter

Письмо Джонсона, страница 2. Источник: Twitter

Письмо Джонсона, страница 3. Источник: Twitter 1/3 _ 3

В то же время чиновник не рассказал о каких именно мерах безопасности по безопасности границы идет речь, но делает упор на закон о безопасности границ. Он предусматривает возведение стены на мексиканской границе и ограничение возможности предоставления убежища в США. Отметим, что именно против подобных предложений выступают демократы и Белый Дом.

Мнение западных СМИ

Это решение прокомментировали на телеканале CNN. По мнению аналитика Стивена Коллинсона, в администрации Байдена не было предложено ни плана победы для Украины, ни путей к прекращению огня. Также он подчеркнул, что Байден лично пытается убедить конгрессменов принять запрос на дополнительную помощь Украине.

"Это обоснованные опасения, учитывая, что миллиарды долларов наличных налогоплательщиков используются для оказания помощи", — резюмирует он.

Напомним, что ранее директор Офиса менеджмента и бюджета США Шаланда Янг предупредила, что до конца года в США полностью иссякнут ресурсы для поддержки Украины. Поэтому в Конгресс направили срочное письмо о необходимости утвердить помощь.

В то же время, по словам министра обороны США Ллойда Остина, Соединенные штаты Америки нарастили на 50% финансирование производства боеприпасов. Такие действия обусловлены высокими темпами расхода американских снарядов в Украине.