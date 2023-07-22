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Силовики ліквідували чоловіка, який захопив "маєток Януковича", — росЗМІ

22 липня 2023 18:13
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Силовики ліквідували чоловіка, який захопив "маєток Януковича", — росЗМІ
Силовики РФ. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У ході спецоперації в передмісті Москви, в селі Шервуд, команда СОБР з використанням газу провела акцію зі звільнення будинку, захопленого озброєним злочинцем. За даними джерел у правоохоронних структурах, порушника порядку було ліквідовано.

Про це пишуть російські ЗМІ

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Ліквідація зловмисника

Раніше ця людина стала фігурантом кримінальної справи через погрози на адресу поліції. Він проник у житловий будинок у селі Шервуд, відкрив вогонь і взяв у полон офіцера поліції та працівника охоронного підприємства. Пізніше обом заручникам пощастило піти.

Нагадаємо, що у селищі Шервуд під Москвою чоловік зі зброєю та у військовій формі проник у чужий будинок. Він взяв у заручники поліцейського та двох охоронців, проте вони втекли. Біля будинку лунали постріли.

У мережі повідомляють, що це нібито колишній будинок експрезидента України Віктора Януковича. Поки невідомо, чи це правда.

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